Zum Osterfest ins Warme

Von: Jona Wiechowski

Temperaturen um die 27 Grad herrschen auch jetzt Anfang April auf der Kanaren-Insel Teneriffa. © Andre Schumacher / laif

Die Altenaer entfliehen in den Ferien dem durchwachsenen Wetter. Gute Idee, nicht wahr?

Altena – Die Osterferien haben begonnen und die ersten Reisenden haben sich schon längst auf den Weg in den Urlaub gemacht. Dabei sind die Ziele der Altenaer durchaus verschieden. Einen klaren Trend gibt es dennoch. Ganz unterschiedliche Ziele“ haben sich die Kunden des Reisebüros Zöller ausgesucht, wie Inhaber Thomas Eltzner im Gespräch mit der Redaktion erzählt. „Manche fahren noch dahin, wo es Schnee gibt.“ Viele machten Urlaub im Nahbereich mit dem Auto. Aber: „Die meisten machen Urlaub im Warmen – am östlichen Mittelmeer, auf den Kanaren, den Kap Verden, in Ägypten oder den Emiraten“, sagt Eltzner. Da starte man dann morgens nicht mit 14 Grad in den Tag, sondern gleich mit 20.

Auf Teneriffa ist es aktuell tagsüber dann sogar an die 30 Grad warm – ein deutlicher Unterschied zum doch sehr durchwachsenen Wetter im Sauerland. Kein Wunder, dass es da auch kurz entschlossen in Richtung Sonnenschein geht: Bei unserem Gespräch am Freitag berichtet Eltzner von einer spontanen Türkei-Buchung für die zweite Osterferienwoche. Doch das ist die Seltenheit. „Die allermeisten buchen langfristig – und das sollten sie auch“, so der Inhaber. Kurz vor knapp seien die besten Flüge und auch die besten Hotels vergriffen. Deswegen gelte: „Wenn ich ein gutes Angebot finde, sollte ich es zeitig sichern.“ Das gelte natürlich nicht nur für die Osterferien, sondern auch jetzt schon beispielsweise für den Sommer- oder Winterurlaub.

Reisebranche erholt sich noch

So richtig auf dem Vor-Corona-Niveau sei die Reisebranche noch nicht angekommen. Möglicherweise werde man das an der einen oder anderen Stelle merken – es fehlten schlicht viele Mitarbeiter, in den Hotels, aber etwa auch an den Flughäfen. Nicht umsonst sei in den vergangenen Tagen vielfach durch die Medien gegangen, möglichst früh zum Flughafen zu kommen wegen möglicher Wartezeiten. „Hauptsächlich geht es auf die Kanaren“, berichtet auch Elke Rohe vom Holiday Land Reisebüro Rohe, das bei ihren Kunden die Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas beliebt ist. Angesagt sei auch das westliche Mittelmeer: „Hier ist die Nachfrage nach Kreuzfahrten groß“, berichtet sie. Wer nicht so weit weg und mit dem Auto in den Urlaub fahren wolle, der reise etwa in die Niederlande in die dortigen Ferienparks, die besonders bei Familien hoch im Kurs stünden.

Großteil bucht Urlaub langfristig

Elke Rohe berichtet von einem „sehr gemischten“ Buchungsverhalten. Während einige noch ein, zwei Wochen vor den Osterferien zugeschlagen hätten, hätte sich der Großteil seinen Urlaub bereits im Oktober oder November gesichert. Indes gingen die Buchungen im Rohe-Reisebüro langsam wieder in Richtung normales Vor-Corona-Niveau. „Es gibt keine oder fast keine Einschränkungen mehr bei den Reisezielen.“ Sehr vereinzelte Beschränkungen gebe es noch im Fernbereich, der aber in den Osterferien nicht so gefragt sei.