Zugelaufen: Wem gehört dieser Kater?

Altena – Eine schwarzer Kater ist Manuela Riepe an den Stadtwerken zugelaufen. Sie sucht nun den Besitzer.

„Ich habe alles in Bewegung gesetzt, aber bis jetzt hat sich der Besitzer noch nicht gemeldet“, sagt Manuela Riepe und sendet einen Hilferuf. Der Altenaerin ist ein junger Kater zugelaufen bzw. nachgelaufen, als sie am Donnerstag vor einer Woche an den Stadtwerken spazieren ging.

Der schwarze Kater wich ihr nicht mehr von der Seite. „Ich hatte das Gefühl, dass er sein Zuhause sucht“, sagt Manuela Riepe. Das Tier war ausgehungert, aber gepflegt. Er hat unter dem Hals und unter dem Bauch einen weißen Fleck.

„Ich würde ihn auch gerne behalten, aber vielleicht vermisst ihn jemand und ist jetzt in großer Sorge, dass dem Kater etwas zugestoßen ist.“ Der Kater ist etwa ein Jahr alt. Er hat keine Tätowierung am Ohr. Wer das Tier vermisst, soll sich bei Manuela Riepe unter der Telefonnummer 0 15 77/8 98 43 67 melden.