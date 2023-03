Zu betrunken: 34-Jähriger wird verprügelt, Polizei versteht ihn nicht

Von: Markus Wilczek

Teilen

Die Polizei musste einen Verletzten in Altena erst lokalisieren, denn er war so betrunken, dass keine sprachliche Verständigung möglich war. © Karl-Josef Hildenbrand, dpa

In Altena ist es erneut zu einer Auseinandersetzung auf offener Straße gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde am Freitag, gegen Mitternacht, an der Werdohler Straße ein 34-Jähriger verprügelt.

„Er rief mehrmals die Kreisleitstelle an. Da jedoch keine sprachliche Verständigung möglich war, dauerte es einige Zeit, ihn zu lokalisieren“, heißt es in der Mitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis.



Der erheblich alkoholisierte Mann wies diverse Verletzungen auf, die auf eine körperliche Auseinandersetzung hindeuteten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.