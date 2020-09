Automaten-Knacker geblitzt: Wer kennt den Zigaretten-Dieb?

Erst knackten sie einen Zigaretten-Automaten, dann wurden sie geblitzt - mit falschen Nummernschildern. Nun gibt es ein Foto des Diebs.

Altena - Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht am 2. April 2020 einen Zigarettenautomaten am Europaring in Altena aufgebrochen und die Zigarettenpackungen geklaut zu haben.

In Dahle schraubten Diebe gleich den ganzen Automaten ab. Der wurde zig Kilometer entfernt gefunden.

Die Täter stiegen anschließend in einen dunkelblauen VW Golf mit dem Kennzeichen MK-JJ 9094 und flohen, wie die Polizei berichtet.

Zigaretten-Dieb auf der A 46 geblitzt

Ein sehr skurriler Fall von Zigarettendiebstahl hat sich auch im Aldi-Markt in Altena ereignet.

Dumm nur: Dieser Wagen wurde am 20. April 2020 auf der A46 geblitzt Hierbei entstand ein Foto des Fahrers.

Dem Fahrzeughalter ist die Person nicht bekannt, sagt die Polizei. Die Kennzeichen gehören ursprünglich zu einem schwarzen VW Golf. Die Originalkennzeichen sind auch noch vorhanden.

Nummernschilder nachgemacht

"Es ist somit davon auszugehen, dass die Kennzeichen nachgemacht und missbräuchlich genutzt wurden oder sogar noch werden.

Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Fahrer: Wer ihn kennt, soll sich mit der Wache in Altena unter 02352/91990 in Verbindung setzen.