Erschütternde Lebensgeschichten: Altenaer Fotograf eröffnet Ausstellung „Zeugen der Zeit“

Von: Bettina Görlitzer

Die Künstlerin Angelika Margull hat sich diese Schlüssel während ihrer Haft immer erträumt. © Privat

Mit Porträts ganze Lebensgeschichten einfangen, die gleichzeitig ein Stück Zeitgeschichte repräsentieren: Das ist das Metier des Altenaer Fotografen Dirk Vogel. „Zeugen der Zeit“ heißt sein neuer Bildband, der, herausgegeben von der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, im Mai erschienen ist.

Altena/Berlin – Das Buch, dessen Erscheinen mit einer Ausstellung gewürdigt wird, erzählt die Geschichten von 20 Männern und Frauen. Sie alle waren unterschiedlich lange in der zentralen Untersuchungshaftanstalt der DDR-Staatssicherheit (Stasi) in Berlin-Hohenschönhausen inhaftiert. Dort waren sie der Willkür des Regimes, menschenunwürdigen Haftbedingungen sowie vor allem psychischer Folter ausgesetzt. Jahre nach der Wiedervereinigung kehrten sie an diesen Ort zurück. Zum großen Teil bis heute führen sie Besucher durch die Gedenkstätte und berichten als Zeitzeugen über das Unrecht, das sie erlebt haben. Dazu werden sie auch zu Vorträgen und Gesprächen eingeladen, beispielsweise in Schulklassen.

Dirk Vogel (links) steht hier gemeinsam mit Henry Leuschner vor dessen Porträts in der Ausstellung. Der Dachdecker wurde 1981 bei einem Fluchtversuch durch eine Selbstschussanlage lebensgefährlich verletzt und war zunächst im Haftkrankenhaus des MfS inhaftiert. © /Bildrechte: Dirk Vogel

Dirk Vogel hat sie, zum Teil über mehrere Jahre hinweg, an diesem authentischen Ort begleitet und dokumentiert. Ohne die ehemals politisch Inhaftierten, die inzwischen „Die Hoheit über den Ort übernommen haben“, wie es die Gedenkstätte formuliert, gebe es diesen Ort der Erinnerung und des Gedenkens in seiner heutigen Form nicht.

Norbert Krebs engagierte sich 1989 in der Bürgerrechtsbewegung, er wurde im August inhaftiert und ausgebürgert. © Privat

Das Buch – und die noch laufende Ausstellung – lassen vor allem die Bilder sprechen. Alle Zeitzeugen sind mit jeweils drei schwarz-weiß Fotos in Szene gesetzt. Drei Motive sind es deshalb, weil auch der Erkennungsdienst der Stasi von den Inhaftierten jeweils drei Fotos angefertigt hatte. Diese sind Teil der Dauerausstellung und haben Dirk Vogel vor knapp zehn Jahren auf die Idee für sein Buchprojekt gebracht. Allerdings hat er von jedem zunächst ein klassisches Porträt – vor der Mauer der Gedenkstätte – aufgenommen. Als Text steht daneben nur der Name und der Beruf. Auf der jeweils folgenden Doppelseite finden sich zwei weitere Bilder, aufgenommen in der Gedenkstätte. Die Orte und Szenen dafür spiegeln die Geschichten der Porträtierten. Einige Bilder sind zum Beispiel während Führungen entstanden. Zudem hat jeder einen Ort selbst ausgewählt. Es gibt Menschen, die sich in ihrer ehemaligen Zelle fotografieren ließen oder am Verhörtisch – entweder auf der Seite des Inhaftierten oder auf der Seite des Verhörenden. Auch dazu gibt nur ganz wenig Text: Die Dauer der Haft und der Haftgrund stehen dort und ein Zitat des oder der Betreffenden dazu.

Wer mehr über die Menschen wissen möchte, findet die Biografien im hinteren Teil des Buches. Ein Vorwort hat Evelyn Zupke, Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, geschrieben. Die Einleitung stammt von Dr. Elise Catrain, Leiterin der Stabstelle Kommunikation der Gedenkstätte.

Hans-Jochen Scheidler ließ sich in der Zelle © grafieren, in der er ohne jede Beschäftigungsmöglichkeit inhaftiert war.

Fast zehn Jahre hat es von der ersten Idee bis zum fertigen Buch gedauert – zwischendurch auch ausgebremst durch die Corona-Pandemie. So kommt es, dass vier der Porträtierten inzwischen verstorben sind. Ihnen widmet der Direktor der Gedenkstätte Helge Heidemeyer in seinem Vorwort diese Publikation. In den Bildern von Dirk Vogel lebt die Geschichte aller Zeitzeugen weiter.

Buch und Ausstellung

Die Publikation „Zeugen der Zeit – Porträts von Dirk Vogel“ umfasst 120 Seiten und kostet 19,90 Euro. Sie kann unter der ISBN 978-3-949769-02-3 oder direkt bei der Gedenkstätte per E-Mail an veranstaltungen@stiftung-hsh.de bestellt werden. Die zweigeteilte Ausstellung zur Publikation ist noch bis zum 25. Juni in der Villa Heike (die Bilder an verschiedenen Orten) und bis zum 2. Juli in der Kapelle der Versöhnung (die Porträts) an der Bernauer Straße (wo die Berliner Mauer verlief) in Berlin zu sehen. Dort findet am Sonntag, 2. Juli ab 11 Uhr auch die Finissage in Anwesenheit des Fotografen statt.

Dirk Vogel war bei der Vernissage in der Villa Heike dabei und hat am Internationalen Museumstag eine Führung in der Kapelle der Versöhnung durchgeführt. © Privat