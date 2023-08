Mehr als 120 Besucher bei Vortrag im Rahmen der Reihe „Anno Tuck“

Von: Michael Koll

In den 1950er-Jahren blühte Altena wirtschaftlich auf. So zeigt ein dieses Staus aus dem Jahr 1955 am Bahnhof viele VW Käfer. © Koll, Michael

Beinahe überrannt wurden die Organisatoren des Stadtmarketings am Dienstagabend, als sie in der Burg Holtzbrinck zu einer Reise zurück ins Altena der 1950er- und 1960er-Jahre einluden. Weit mehr als 120 Besucher kamen zum Vortrag „Bewegte Zeiten – Altenas Wandel“ von Ulrich Biroth. Zusätzliche Stühle mussten in aller Eile herbeigeschafft werden.

Altena – Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Anno Tuck“ zeigte der Referent eine Stunde lang historische Fotos aus der Burgstadt. Der frühere Mitarbeiter des Kreisarchivs ließ sich im Laufe seiner Ausführungen das eine oder andere Mal korrigieren und ergänzen. Anekdoten wurden erzählt. Als gebürtiger Wattenscheider, der erst 1986 nach Altena zog, hat er die Wirtschaftswunderzeiten im Sauerland schließlich nicht selbst erlebt.

„Ich bin selbst Anno Tuck“, leitete Biroth seinen Vortrag selbstironisch ein. Und auch wenn er nicht im Schatten der Burg aufgewachsen ist, kann er sich somit doch an bundesdeutsche Alltäglichkeiten der Nachkriegsjahre erinnern – vom Sonntagsausflug in bester Kleidung, über das Erledigen der Hausaufgaben am heimischen Küchentisch in Ermangelung eines eigenen Schreibtisches bis hin zum Baden in einer auf dem Küchenboden stehenden Zinkwanne.

Der Referent zeigte Fotografien von Baracken, die zunächst aufgrund von Wohnungsmangel im Nachkriegsdeutschland Einheimischen Obdach boten – und später Gastarbeitern, die den Aufschwung sicherstellten. Bilder von Neubaugebieten am Breitenhagen fügten sich nun in den Bildvortrag mit ein.

Biroth wies bei einer Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Jahr 1954 auf zwei Jungen in einer Menschenmenge hin: „Die tragen beide HJ-Mützen“, verwies der Vortragende auf Überbleibsel der Hitlerjugend. „Man hat lange Zeit das getragen, was man halt noch hatte“, erklärte er.

Allmählich blühte Altena auf. Schnappschüsse zeigten einen Verkehrsstau aus dem Jahr 1955 – mit dem allgegenwärtigen VW Käfer in großer Zahl. Erste Busse tauchten im Stadtbild auf und auch Straßenbahnen. Ein weiteres Bild kommentierte der einstige Archivar: „Hier war – gegenüber vom Lennestein – lange Zeit eine Metzgerei.“

Eine typische Bade-Szene aus den 1950er-Jahren. © Koll, Michael

Mehrere Teilnehmer der Veranstaltung wiesen ihn zurecht: „Nein, da war der Konsum.“

Kopfnicken löste indes Biroths nächste Erläuterung aus: „Viele Straßen wurden einfach geteert, ohne das Kopfsteinpflaster vorher abzutragen.“ Dadurch sei die Straßenhöhe angestiegen, wodurch ein Teil der Kellerfenster durch den erhöhten Bürgersteig verdeckt worden seien.

Viele weitere Fotos stünden ihm zur Verfügung, sagte er abschließend. Und das Publikum forderte Biroth auf, einen Folge-Vortrag zu konzipieren. Wie es ab den 60er-Jahren weiterging, daran wollen sich offenbar viele gerne noch einmal erinnern.

Im Rahmen der „Anno Tuck“-Reihe ist am Donnerstag, 10. August das Café Anno Tuck in der Tenne der Burg Holtzbrinck von 9.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Anschließend und bis 16.30 Uhr lädt die Volkshochschule Lennetal zum Erzählcafé ebenfalls in die Burg Holtzbrinck ein. Dann können Geschichten, Anekdoten und Bilder aus den 1950er-Jahren gehört, gesehen und ausgetauscht werden. Der Nachmittag beginnt zunächst mit einem kurzen Impulsvortrag.