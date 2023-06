Mittelalterfest-Nachfolger: Veranstalter stellt viele weitere Programm-Punkte vor

Die Band Eva´s Apfel spielt Rock‘n Roll der 1950er-Jahre beim Vintage-Flohmarkt am 6. August auf dem Hof des Deutschen Drahtmuseums. © Schnoor

Die Zeitreise in die flotten 50er Jahre im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Anno Tuck“ nimmt immer mehr Formen an. Vom 4. bis 13. August erleben Besucher der neuen Veranstaltungsreihe, die die Nachfolge des Mittelalterfestes antritt, viele Aktionen und Events in Altena und rund um die Burg.

Altena – Die Story dahinter: „Anno Tuck“, ein Faktotum der Burg Altena, wird unversehens in die Vergangenheit katapultiert. 2023 nimmt der Gelehrte die Besucher mit auf seine abenteuerliche Zeitreise in die 1950er-Jahre in Altena.

Neben den bereits bekannten Events auf Burg Altena (Rock´n Roll vom 4. bis 6. August) und in der Burg Holtzbrinck (Lesung mit Peter Prange am 9. August) stehen jetzt weitere Programmpunkte fest.

Einen Vintage-Flohmarkt mit Livemusik wird es am Sonntag, 6. August, von 11 Uhr bis 18 Uhr am Deutschen Drahtmuseum geben. Wer Originalstücke aus den 1950er-Jahren mit nach Hause nehmen möchte, ist bei dem Flohmarkt auf dem Hof des Drahtmuseums richtig. Der Fachdienst Kultur und Tourismus des Märkischen Kreises organisiert diesen Markt mit Waren aus der Zeit von Elvis & Co.

Hier verkaufen die Händler unter anderem Kleidung, Schmuck und Deko-Artikel. „Es handelt sich ausschließlich um Originale, also keine Remakes oder Neuware“, verspricht der Märkische Kreis. Für Unterhaltung sorgt die Band „Eva´s Apfel“ mit neu arrangierten Rock´n-Roll-Hits. Der Eintritt ist frei.

„Bewegte Zeiten. Altenas Wandel in den 1950er-Jahren“ heißt es Dienstag, 8. August, ab 19 Uhr in der Burg Holtzbrinck. Ulrich Biroth wird den Vortrag halten. Zum Inhalt heißt es: Flüchtlinge, Heimatvertriebene und neu angeworbenen Arbeitskräfte ließen die Einwohnerzahl Altenas in den 1950er-Jahren rasant steigen. Während zunächst die Unterbringung in Baracken erfolgte, sorgte die Bebauung der Wohngebiete am Knerling, Breitenhagen und am Drescheider Berg für eine Entlastung bei der Wohnungsknappheit. Neben der wieder anlaufenden heimischen Industrie, sorgte die aus Berlin nach Altena zugezogene Firma Graetz ab 1947 in der Nette dafür, dass sich auch Neues in Altena ,bewegte’. Denn hier wurden nun die neuen Fernseher und Rundfunkgeräte gebaut. Teilweise wurden die bis zu 3000, überwiegend weiblichen Arbeitskräfte mit Bussen aus dem Ruhrgebiet in die Stadt transportiert. Viele fanden dann in der Burgstadt eine neue Heimat. Viel Verkehr und enge Straßen waren die Altenaer nicht nur in der Nette gewohnt. Auch in der Lennestraße quälte sich in diesen Jahren der gesamte Verkehr durch die heutige Fußgängerzone. Und zudem sorgten geschlossene Bahnübergänge an den beiden damals einzigen Brücken über die Lenne oft für lange Rückstaus. Jede dieser Veränderungen hatte damals der Chronist Hermann Voigt in seinen Orts- und Bildchroniken akribisch dokumentiert. Diese überlieferten Aufnahmen bilden, ebenso wie Fotos anderer Heimatfotografen, den Grundstock für den Bildervortrag. Auch Erinnerungen an den Küstersort, das Iserlohner Tor und den Markt im Bungern fehlen nicht.“ Der Eintritt ist frei.

Das Erzählcafé der Volkshochschule (VHS) Lennetal zum Thema „Eine Reise in die 50er-Jahre“ öffnet am Donnerstag, 10. August, um 14.30 Uhr in der Burg Holtzbrinck. Nach einem kurzen Impulsvortrag sind die Altenaer gefragt: Sie sollen, gerne auch mithilfe von alten Bildern oder Postkarten, erzählen, wie sie Altena in den 50er-Jahren erlebt haben. Auf Wunsch digitalisieren und vergrößern die Mitarbeiter der VHS Bilder und Postkarten bereits im Vorfeld. Interessenten können sich melden unter Tel. 0 23 92 / 91 83 19 oder per E-Mail an b.spahlholz@vhs-lennetal.de. Der Eintritt ist frei.

Eine Vintage-Cocktail-Party steigt am 11. August am Lennekai. © Finkernagel

Für Donnerstag, 10. August, 16.30 Uhr lädt Sigrid Hohmann zur Stadtführung „Schauplätze eines Romans“ ein. Sie zeigt die Schauplätze des Bestseller Romans „Unsere wunderbaren Jahre“ von Peter Prange. Die Stadtführung thematisiert Altena in der Nachkriegszeit: neue Währung, neue Träume, neue Zukunft. Treffpunkt ist am Besucherparkplatz „Langer Kamp“. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, die kosten liegen pro Person bei 5 Euro. Anmeldungen online unter www.visitaltena.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 23 52 /20 92 09.

Am Lennekai steigt am Freitag, 11. August, ab 18 Uhr eine Vintage-Cocktail-Party. Den Start ins Wochenende ebnet Sängerin Viviane Heyn. Zum Anstoßen gibt es auch Cocktail-Specials: die beliebten 50er-Jahre Cocktails Pink, Squirrel sowie Gin and Sin finden ihr Revival. Jeder, der im Look der Fifties erscheint, bekommt einen Shot gratis.

Zum Abschluss der „Anno Tuck“-Zeitreise gibt von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, Rock´n Roll am Bungernplatz. „Auf der Hauptbühne tauchen die Besucher bei einer Rockabilly-Party in das Lebensgefühl der Fünfziger ein und lassen Rock´n Roll neu aufleben“, verspricht der Märkische Kreis in der Ankündigung. Zur Verpflegung der Besucher gibt es „themenbezogene Verkaufsstände“. Für die stilechte musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem ein Liveprogramm mit Wyatt Christmas Five, Black Raven und The Sweethearts.

Die Wyatt Christmas Five präsentieren am Freitag Blues, Swing und Rockabilly in einer abwechslungsreichen und tanzbaren Form: Mehrstimmiger Gesang, Boogie-Woogie-Piano, treibender Shuffle-Groove, Blues-Harp und eine sehr flexible Sologitarre.

Für Sonntag ist unter anderem eine Wirtschaftswunder Revue mit The Sweethearts geplant. In ihrer Show besingen Die Sweethearts das optimistische Lebensgefühl einer noch heilen Welt zwischen Teenagerträumen, Italienurlaub und Putzfimmel. Mit den witzigsten Werbespots, Fernsehsketchen und Pointen von Caterina Valente bis Heinz Erhardt. Mit im Reisegepäck: Musik ist Trumpf, Loriot, Aurora Mehl, Lindes Kaffee, Frauengold, ein augenzwinkernder Urlaubsbericht über „Tante Milly aus Amerika“ und viele Tipps für den gepflegten Haushalt. Dieses Wochenende wird vom Stadtmarketing Altena gestaltet. Der Eintritt ist frei. Weitere Acts und Informationen sollen in Kürze folgen.