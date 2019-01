Mit Königsklängen ins neue Jahr

Zahlreiche Gäste genießen Trompeten- und Orgelkonzert in St. Matthäus

+ © Ina Hornemann Selbst eine dick verbundene Hand hielt Maria Hartel nicht davon ab, am Neujahrstag mit ihrem geschätzen Musikerkollegen Frank Düppenbecker ein Konzert zu geben. Die Instrumentalisten kennen sich bereits seit 20 Jahren. © Ina Hornemann

Altena - Nur versierte Hornisten und Trompeter konnten zu Lebzeiten Georg Philipp Telemanns dessen Sonate für Horn in C-Moll spielen, weil es eine „absolut gegen den Strich gebürstete Komposition ist“, erklärte Frank Düppenbecker beim Neujahrskonzert in St. Matthäus. Aber diese Rarität wollte er seinem Publikum nicht vorenthalten, als er am Dienstag mit Maria Hartel zum Konzert für Trompete und Orgel aufspielte.