Schützenfest: Evingsen ein „wundervoller Ort zum Leben“

Von: Michael Koll

Das neue Evingser Königspaar mit Volker Bösert und Bianca Wolf eröffnete das Schützenfest am Freitag. © Koll

„Unser Jubiläumsfest ist nicht nur eine Feier des Schützenvereins“, rief André Schneider dem Schützenvolk am Freitagabend im Zelt entgegen. „Es ist vielmehr eine Feier des gesamten Ehrenamtes und aller Evingser Vereine, die dies hier zu einem wundervollen Ort zum Leben machen.“

Evingsen – Damit sprach er den Anwesenden aus der Seele. Großer Jubel brandete im Zelt auf, was sich wiederholte, als der Vorsitzende des Evingser Schützenvereins die Norweger Instrumentalisten vom Stor-Elvdal Musikklag mit den Worten begrüßte: „Wahre Freundschaft kennt keine Grenzen.“ Seit fast 50 Jahren herrscht zwischen dem skandinavischen Musikzug und den Sauerländer Schützen eine innige Verbundenheit. Der Vereinsvorsitzende lobte: „Ihr Spiel erzeugt eine einzigartige Atmosphäre hier im Zelt.“

Ganz besonders hob Schneider auch noch die Abordnung des Schützenvereins Lachendorf 1881 hervor. Der Besuch aus dem Norden – Lachendorf liegt in Niedersachsen in der Nähe von Celle – kommt seit exakt 25 Jahren zu den Evingser Schützenfesten.

Beim Großen Zapfenstreich sorgten auch die Fackelträger für andächtige Stimmung. © Koll, Michael

„150 plus eins“ feiern die Evingser Schützen in diesem Jahr leicht verspätet. Und so wünschte Schneider zum Festauftakt allen im Zelt „ein Wochenende voll unvergesslicher Eindrücke“. Dem neuen Königspaar Volker Bösert und Bianca Wolf wünschte er darüber hinaus „eine ebenso aufregende wie fröhliche Regentschaft“.

25 Jahre Freundschaft zum Schützenverein Lachendorf. © Koll, Michael

Der scheidende König Kevin Sadowski ergriff aber vor seinem Nachfolger noch einmal das Wort: „Als ich 1998 Kinderkönig wurde, hätte ich nie gedacht, dass mir das 20 Jahre später noch einmal gelingt“, gestand er.

Im Jubiläumsschützenfestjahr gab es besonders viele Jubilare, Helmut Grotensohn (links) ist schon 70 Jahre dabei. © Koll, Michael

Sein Amtsnachfolger Bösert rief gerührt aus: „Ich bin geehrt, die Königswürde errungen zu haben.“ Er unterstrich: „Der Zusammenhalt hier im Dorf ist unbeschreiblich.“ Dann wurde seine Stimme ernst und er schaute sich im Zelt um, bevor er bedeutungsschwer sagte: „Das Protokoll sieht an dieser Stelle vor, dass ich sagen soll, dass ich ein milder Regent werde.“ Er holte tief und lang Luft, bevor er hinzufügte: „Na, schauen wir mal.“

Sein erstes Schießen um die Regentschaft sei „aufregend und spannend“ verlaufen. Doch sei es auch rasend schnell an ihm vorbeigezogen: „Ich habe einfach geschossen und getroffen.“

Das alte und das neue Regentenpaar mit Kinderkönigspaar bei der Proklamation. © Koll, Michael

Bürgermeister Uwe Kober zeigte sich volksnah: „Ich bin Mitglied im Zug 1 in Evingsen. Ich bin mit dem Dorf ganz eng verbunden.“ Mit Blick auf den Unternehmer Bösert, der nun Evingsens König ist, proklamierte er: „Und jetzt wünsche ich mir einen eigenen Königsbus für unser neues Regentenpaar.“

Ortsvorsteher Thomas Schmitz äußerte nur kurz einen Wunsch: „Lasst uns nun alle gemeinsam anstoßen auf das schönste Dorf der Welt.“ Genau das taten die Anwesenden nach dem Großen Zapfenstreich, gespielt vom Versetaler Musikzug unter der Leitung von Matthias Lipski, der norwegischen Nationalhymne sowie zahlreichen Ehrungen.

Die Partyband YouWho konnte am Freitag erst ab 23 Uhr loslegen – die offizielle Eröffnung mit Zapfenstreich, Ansprachen und Ehrungen hatte sich in die Länge gezogen. © Koll, Michael

Mit gut einer halben Stunde Verspätung – es ging bereits auf 23 Uhr zu – begann die Partyband YouWho ihren Auftritt mit „Something happened on the way to heaven“ von Phil Collins.