Würdiger neuer Platz für die FWG-Fahne

Altena - „Unsere Fahne aus dem Jahre 1912 hat jetzt einen würdigen Platz gefunden!“ – Peter Wilm Schmidt, langjähriger Fähnrich der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft, sprach das aus, was der vollzählig anwesende geschäftsführende Vorstand mit Beifall begleitete.

Auf Initiative von Hauptmann Klaus Hesse wird die historische Fahne der Schützen jetzt dauerhaft in einer eigens angefertigten Vitrine in der Hauptstelle der Vereinigten Sparkasse am Markaner ausgestellt und verlässt das Bungernhaus.

Ergreifend

Hendrik Bierwirth, als Fähnrich Nachfolger von Schmidt, war irgendwie genauso ergriffen, wie der Rest der Schützenmannschaft. In Anwesenheit von stellvertretender Bürgermeisterin Dr. Rita Rüth sagte Sparkassen-Vorstand Kai Hagen: „Die Fahne verlässt Altena nicht mehr. Sie hat jetzt bei uns ihr zuhause.“

Dafür dankte in bewegten Worten auch Hauptmann Klaus Hesse dem Geldinstitut, dessen zweites Vorstandsmitglied, Mike Kernig, ebenfalls in Schützenmütze, so wie es in Altena Brauch ist, erschienen war. Er habe sie mit Stolz getragen, sagte Peter Wilm Schmidt und erinnerte an so manches Anekdötchen.

Peter Wilm Schmidt erinnert sich

Dazu gehörte auch das Aussuchen der Fahne, die 2006 diesem Tuch folgte und 2012 geweiht wurde. Dazu fuhren die Schützen häufig zur Bonner Fahnenfabrik, wo die historische Fahne aufgearbeitet und das neue Tuch von Hand angefertigt wurden.

„Die Fahne ist einfach etwas Besonderes“, sagten sowohl Kai Hagen, Klaus Hesse und eben Fähnrich i.R. (in Reichweite) Peter Wilm Schmidt. Sie stehe auch in Altena für Tradition, Sicherheit und sei Symbol, das Schützen Freude bringen wollten.