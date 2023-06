Fünf Jahre Wartezeit haben ein Ende: Endlich wieder Schützenfest in Altena

Von: Ina Hornemann

Bemerkenswerte 1700 Flaschen Mineralwasser tranken Altenas Schützen am Donnerstag im Bungern aus. Die Hitze hielt die Männer nicht fern: Sie waren tapfer ihrer Pflicht nachgekommen und genossen einen wunderbaren Zapfenstreich. © Hornemann

Ob der Bungern an Fronleichnam je so voll war? Hauptmann Klaus Hesse musste überlegen. Alt-Fähnrich Peter-Wilm Schmidt schätzte, dass 1500 bis 1700 Mitglieder der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft (FWG) gekommen waren.

Altena – Und weil alle coronabedingt so lange auf ihr Schützenfest warten mussten, gab es diesmal eine Überraschung außerhalb des Protokolls vor dem Großen Zapfenstreich.

Klaus Hesse brauchte nur ein paar wenige Eckdaten aus der Schützenvita vorzulesen und schon wusste jeder auf dem Platz, wer gemeint war: Frank Nielsen, langjähriger Adjutant der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft und mittlerweile von seinem Bruder Jörg im Amt beerbt, wurde zum Ehrenscheffen ernannt.

Die Pause war lang, umso mehr freuen sich die Mitglieder der Kompanien auf schöne Tage im Festzelt. Da darf man mal eskalieren. © Hornemann, Ina

Beliebte Partybands in Festzelt geholt

1991 war er Zugführer geworden, 2000 Scheffe, 2006 Adjutant. In dieser Funktion holte er absolut beliebte Partybands nach Altena ins Zelt und unternahm dafür extra auf eigene Kosten regelmäßig eine Vorstandsreise, um sich von der Qualität der Musik zu überzeugen. „Du hast die Gesellschaft in die Moderne geführt, dafür danken wir Dir sehr!“, lobte Klaus Hesse. Die Ehrung war spontan entschieden worden.

Schützenfestauftakt in Altena an Fronleichnam Fotostrecke ansehen

Und die Zusammenkunft bot eine weitere Überraschung: 1700 Flaschen Mineralwasser warteten im Bungern auf die Schützen. In Windeseile war der Kehlenerfrischer weg. Der Fußmarsch im Gleichschritt war kein leichter bei warmen, fast schwül-warmen Temperaturen. Doch die Schützen sahen noch alle frisch aus, nachdem sie sich von den Stadtwerken aus ins Mühlendorf begeben hatten, wo an der ehemaligen Gaststätte „Zum Kölschen Joe“ eine kleine Bierpause eingelegt wurde. Niemand hatte es dort übertrieben, alle waren fit für den Rückweg in Richtung Innenstadt, der von beliebten und spielfreudigen Musikzügen begleitet wurde.

Riesige Überraschung für Frank Nielsen: Spontan wurde er am Donnerstag im Bungern für seine Verdienste zum Ehrenscheffen ernannt. Königin Katja Grass gratulierte. © Hornemann, Ina

Ein würdevoller Zapfenstreich

Die Versetaler und das Tambourcorps Dahle bescherten den Altenaern einen würdevollen Großen Zapfenstreich, der mit großer Ehrfurcht, Klarheit und Präzision vorgetragen wurde. Mancher Zaungast von den umliegenden höheren Rängen bekam Gänsehaut von den Klängen, die wahrlich nur zu besonderen Anlässen gespielt werden.

Nachwuchs in den Startlöchern: „Vor fünf Jahren war der große noch im Kinderwagen dabei!“, berichtet die Oma. © Hornemann, Ina

Nach der Rührung kam das Rühren. Jenen Befehl gab Spieß Dirk Himmelmann, der den FWG-Mitgliedern nun wieder Bewegung in Richtung Zelt anordnete. Bis zur Mitternachtsstunde durfte der Kommers gefeiert werden. Dann hieß es ausruhen, denn das Antreten am Schützenfestfreitag beginnt stets zeitig.

Fürsorglich: An den Stadtwerken wurden Frikadellen, Brot und Mettwürstchen als kleine Basis für den Bierstopp im Mühlendorf ausgegeben. © Hornemann, Ina

Langzeit-Regenten werden am Freitag abgelöst

Dann entscheidet sich auch, wer das Königspaar Andreas Opitz und Katja Grass beerben wird. Die Noch-Regenten, mittlerweile seit fünf Jahren im Amt, zogen am Donnerstag noch einmal feierlich in den Bungern ein. Der Anblick des Schützenvolks ließ ehrfürchtig werden: „Ich sehe eine Schlange ohne Ende. Da weiß man, dass die Flamme längst noch nicht erloschen ist“, merkte Peter-Wilm Schmidt an.

Eine würdevolle Interpretation des Zapfenstreichs boten die Versetaler mit dem Tambourcorps Altena. © Hornemann, Ina

Den Rat seines neuen Amtskollegen als Ehrenscheffe werden sich die Altenaer an diesem Wochenende nach langer Schützenfest-Durststrecke sicherlich zu Herzen nehmen: Überrumpelt von der Beförderung richtete Frank Nielsen nur einen Satz ans Publikum: „Lasst es krachen!“