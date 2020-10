Mehrere tausend Euro für verstopftes Rohr

+ © Ralf Hirschberger / dpa Wenn im Klo nichts mehr (ab)läuft, hilft am besten ein örtlicher Installateur. © Ralf Hirschberger / dpa

Am Freitag ging nichts mehr im Badezimmer-Abfluss des Altenaers. Also sucht er nach Hilfe und fand im Internet einen „Dienstleister“ in Duisburg. Das sollte für ihn ausgesprochen teuer werden.