Wohnung nach Feuer unbewohnbar: Polizei ermittelt nach Brandursache

Von: Jona Wiechowski

Teilen

In einem Haus an der Westiger Straße war am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. © Wiechowski

Nach einem Feuer im ersten Stock in einem Mehrfamilienhaus an der Westiger Straße müssen mehrere Menschen anderweitig untergebracht werden, berichtet die Polizei. Was den Brand verursacht hat, bleibt zunächst unklar.

Altena - Gegen 7.40 Uhr erfolgte am Montagmorgen die Alarmierung per Sirene in der Innenstadt wegen eines Feuers im ersten Stock an der Westiger Straße. „Verletzt worden ist niemand, es entstand Sachschaden“, berichtet Polizeipressesprecher Marcel Dilling auf Nachfrage der Redaktion. Die Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen können.

Während der Lösch- und der anschließenden Aufräumarbeiten musste die Polizei die Westiger Straße für rund eineinhalb Stunden komplett sperren, was für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Denn: Die Strecke ist ein wichtiger Teil der Umleitung für die im Januar erfolgte Sperrung der B236-Brücke im Verlauf der Bahnhofstraße für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen. Seit mehreren Monaten müssen Lkw die mehr als 30 Kilometer lange Umleitung in Kauf nehmen, die eben durch die Nette, später über Ihmert und auch durch Iserlohn führt.

Westiger Straße: Sperrung inzwischen wieder aufgehoben

Gegen 9 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgelöst werden. Seitdem ist die Straße wieder in beide Fahrtrichtungen ohne Einschränkungen befahrbar.

Was den Brand am Montagmorgen ausgelöst hatte, war zunächst noch unklar und wird durch die Polizei ermittelt, hieß es weiterhin aus der Pressestelle.

Ordnungsamt kümmert sich um Unterkünfte für betroffene Bewohner

Für die Bewohner des Hauses hat der Brand erhebliche Folgen. Gemeldet seien in dem betroffenen Bereich sieben Personen. Dort bleiben können sie zunächst nicht, berichtet Pressesprecher Marcel Dilling. Durch das Altenaer Ordnungsamt würden derzeit alternative Unterkünfte organisiert.