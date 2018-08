Neustart in Altena mit Burgblick, Hochbett und Weinranken

Altena - Bei Ina Wohlgemuth und Volker Spitz wird kein Pott Gulaschsuppe zur Einweihungsparty gereicht. Die beiden Neu-Altenaer geben zum Einstand für Freunde und Bekannte ein Salonkonzert. Die Bühne ist bereits gebaut im Wohnzimmer. Sie wird stehen bleiben, denn das Ehepaar hat Platz. Viel Platz, weil es sich zum Neustart in Altena die rote Villa zwischen Gerichts- und Hardenbergstraße zugelegt hat.

Die Geschichte von Ina Wohlgemuth und Volker Spitz klingt nahezu filmreif. Dabei fing eigentlich alles ganz profan an: Die Mutter/Schwiegermutter kündigte ihren baldigen Auszug aus dem Mehrgenerationenhaus in Herdecke an und auch die Tochter wollte sich eine eigene Wohnung zulegen. Die nächste große Veränderung: Volker Spitz verlor seinen Arbeitsplatz. „Wir mussten uns kleiner setzen, gaben bei Immoscout einen Radius und ein Kostenmaximum ein und scrollten uns durch die Angebote.“ Das Angebot mit der Villa nahm das Paar zunächst eher belustigt wahr: „Wir dachten an einen Scherz oder diese übertriebenen Musterfotos, die zur Bewerbung von Schrottimmobilien herhalten müssen. Aber dann haben wir uns ein Herz gefasst und den Makler mal angerufen. Und wir wussten nach der ersten Begehung, dass wir uns hier einen Lebenstraum erfüllen könnten.“ Die Villa ist mittlerweile bezogen, liebevollst renoviert und eingerichtet. Besondere Farbakzente heben die alten hohen Stuckdecken hervor. Vintage-Möbel, witzige Kunstwerke und innenarchitektonische Besonderheiten werden dafür sorgen, dass Besucher so schnell nicht wieder gehen wollen. Damit Gäste sich wohlfühlen, steht ihnen ein Salon zur Verfügung inklusive Bühne, denn Ina Wohlgemuth und Volker Spitz haben mit ihren diversen Bands einiges vor in der Villa - unter anderem das Salonkonzert zur Einweihung am 31. August. Auch alle Kinder der Familie sind musikalisch unterwegs, Volker Spitz darüber hinaus noch als Comedian: Überall, vom Keller bis zum Dachboden, stehen Instrumente und Zubehör. „Den Proberaum für die Schlagzeuge haben wir mit Rücksicht auf die Nachbarn aber in den Keller verlegt“, berichtet das Ehepaar lachend. In der Villa wollen sie auch arbeiten.