Rauch am Wixberg: Wieder Waldbrand in Altena

[Update 18.35 Uhr] Altena - 38 Grad Celsius, die Luft zum Schneiden, keine dunkle Wolke am Himmel. Viele Altenaer hatten damit gerechnet und es befürchtet: 16.45 Uhr heulten die Sirenen. Grund: Waldbrand am Wixberg.

Stefan Brockhaus, Vize-Feuerwehrchef der Stadt, blieb ganz cool, als er den Einsatz im Beisein von Kreisbrandmeister Michael Kling koordinierte. Denn: Alle Fahrzeuge und Helfer wurden zunächst einmal am ehemaligen Schwimmbad Linscheid „geparkt“, bis klar war, wo das Feuer loderte. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Geordnet und mit den nötigen Instruktionen versehen, rückten die Wehrleute an.

Keine leichte Aufgabe. Denn die Feuerstelle war schwer zugänglich, die Wasserversorgung erneut ein Problem. Obwohl in der Nähe der ehemalige Löschteich war. Während Kling an der beweglichen Einsatzzentrale Ansprechpartner war, ging Brockhaus vor Ort. Schweißtreibend. Aufreibend. Anstrengend. Denn die Rauchwolke war bis zu 70 Meter über dem Wald zu sehen. „Wir gehen von mehreren hundert Quadratmetern Waldfläche aus, die brennen.

Genaueres ist noch nicht bekannt“, hieß es gegen 18.30 Uhr aus der Kreisleitstelle der Wehr. Die Feuerwehr ist kampferprobt. In der vergangenen Woche hatte sie in ähnlich unwegsamen Gelände einen großflächigen Waldbrand auf dem Hegenscheid in den Griff bekommen.

Die Löscharbeiten werden bis in den späten Abend andauern. In Einsatzbereitschaft ist übrigens auch die Werksfeuerwehr VDM - umliegende Wehren halten den ständigen Kontakt mit der Einsatzleitung.

