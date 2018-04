Es wird weiter gebaut

Interkommunales Gewerbegebiet Rosmart: Anbindung an Schnellbus-Linie kommt

+ © Bender René Brehm (rechts) berüßte in seiner Kletterwelt die Chefetage der Märkischen Gewerbepark Rosmart GmbH. Von links: Sara Schmidt, Andreas Haubrichs, Marcel Krings, GWS-Chef Jochen Schröder und Holger Moeser. © Bender

Altena - Im Gewerbepark Rosmart ist schweres Gerät im Einsatz: Zwei neue Erschließungsstraßen werden gebaut, um die unmittelbar bevorstehende Ansiedlung neuer Firmen und des Feuerwehrzentrums des Märkischen Kreises zu ermöglichen. Die Arbeit an einer weiteren Straße werde in Kürze beginnen, kündigte Lüdenscheids Wirtschaftsförderer Holger Moeser am Donnerstag an. Er ist einer der vier Geschäftsführer der Gewerbepark Rosmart GmbH.