Es wird lauter im Freibad Dahle - das ist der Grund

Altena – Am nächsten Wochenende wird es etwas lauter im Freibad Dahle. Das ist der Grund.

Am nächsten Wochenende, 15. und 16. Juni, ist das Freibad in Dahle Schauplatz spannender Schwimmwettkämpfe: Der SC „Gut Naß“ veranstaltet sein 44. Jahrgangsschwimmen.

Die ersten Schwimmer springen am Samstag, 15. Juni, gegen 13 Uhr ins Wasser. Mit 1400 Starts war es im vergangenen Jahr das größte Schwimmfest, das der SC „Gut Naß“ im Dahler Freibad veranstaltet hat. Und auch in diesem Jahr rechnet der Club wieder mit über 1000 Meldungen.

Das bedeutet, dass der Sprecher weit über 2000-mal die Namen der Teilnehmer aufrufen muss, damit die Wettkämpfer ihre Startposition einnehmen. Während die Aufrufe am Samstag noch in größeren Abständen erfolgen, da die Schwimmer die längeren Strecken absolvieren, werden die Aufrufe am Sonntag bei den kurzen Strecken Schlag auf Schlag erfolgen.

Der Schwimmklub bittet die Anwohner rund um das Freibad daher um Verständnis für die zu erwartende größere Geräuschkulisse.