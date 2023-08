„Wir haben die Pflicht, dass unsere Reise weiter geht“

Von: Michael Koll

Astronomin Susanne Hüttemeister referierte in der Burg Holtzbrinck. Weil ein Laserpointer fehlte, nutzte sie zur Erläuterung ihrer Präsentation einen Besenstiel. © Koll

Drei Generationen lang führte die Familie Hüttemeister in Altena ein Schuhgeschäft. Susanne Hüttemeister allerdings übernahm das Ladenlokal nicht von ihrem mittlerweile 89-jährigen Vater. „Seit ich fünf Jahre alt war, wusste ich, dass ich Astronomin werden wollte – wohlwissend, dass das eigentlich eine brotlose Kunst ist“, sagt die heutige Professorin und Leiterin des Planetariums Bochum.

Altena – Mit 19 Jahren – also vor 40 Jahren – verließ Susanne Hüttemeister Altena. Dabei handelte es sich allerdings keineswegs um einen langgeplanten Reflex nach dem Abitur. „Für mich war Altena immer so nah an Dortmund, dass es in meinen Augen nie ein ländlicher Raum war“, erzählt sie. „Ohne meinen Berufswunsch wäre ich vermutlich hier geblieben.“ Sogleich bekräftigt sie: „Ich hatte schon als Jugendliche nie den Wunsch nach Action.“

Also ging sie nach Bonn, um Physik zu studieren. Dort promovierte sie 1993 auch am Max-Planck-Institut. Ihr beruflicher Weg führte sie über Schweden und die USA zurück in beinahe heimische Gefilde. Seit 2001 lebt und wirkt die Astronomin in Bochum.

Am Mittwoch führte sie ihr Job in die Burg Holtzbrinck. Unter dem Motto „Heimspiel Wissenschaft: Wissenschaft daheim – über Forschung sprechen, mit Menschen, die Du kennst“ hielt sie einen Vortrag mit dem Titel „Auf der Suche nach der zweiten Erde“. Im Publikum saß auch ihr Vater. Das Interesse war groß, nur wenige Stühle blieben frei.

Hüttemeister lehrt seit also nunmehr 22 Jahren an der Uni Bochum. Seit Ende 2004 ist sie zugleich Leiterin des Planetariums in der Ruhrgebietsmetropole. Für die Professorin stellt das eine ideale Kombination dar: forschen, unterrichten und im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit Menschen faszinieren. All das liegt ihr. Dabei ist sie sehr unterhaltsam, spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist – eine typische Westfälin eben.

„Fünf bis sechs Mal im Jahr bin ich hier in Altena“, erzählt sie. Der Menschenschlag im Ruhrgebiet, wo sie nun lebt, sei dem der Sauerländer mehr als ähnlich. „Bochum ist ja nun kein Rheinland – von Bayern oder den norddeutschen Inseln einmal ganz zu schweigen“, sagt die Forscherin.

Die Bochumer „wissen alle, wo Altena ist“, fühlt sich Hüttemeister in ihrem heutigen Wirkungskreis fast wie zuhause. „Doch, was mir in Bochum fehlt, ist der dunkle Himmel.“ Zu gern blickt sie hinauf zu den Sternen, die für sie nicht nur Broterwerb, sondern auch Leidenschaft sind. Außerdem findet die Professorin, die schon an vielen Orten auf der Welt ihre Zelte aufgeschlagen hat: „Kleinstadt hat was.“ Hüttemeister konkretisiert: „Dort herrscht eine selbstverständliche Gemeinschaft. Das bedeutet ein Stück Lebensqualität.“ Doch auch in Bochum fühle sie sich der Heimat nahe: „Ich kriege immer mit, was in Altena ansteht.“ So wisse sie etwa, dass in ihrem Elternhaus heute ukrainische Flüchtlinge leben, „eine Mutter mit zwei Kindern – ganz tolle Leute“.

Die Astrophysikerin ist verheiratet mit einem Astronomie-Blogger. Kennengelernt hat sie den gebürtigen Bonner während ihrer Zeit im Rheinland. Seit mehr als 30 Jahren sind sie ein Paar, vor drei Jahren haben sie geheiratet. Kinder oder Haustiere haben sie keine. Abermals greift sie nun den Unterschied zwischen Westfalen und Rheinländern auf. Der Kontakt zur Familie ihres Mannes habe ihr eines gezeigt: „Da ist Karneval wirklich die fünfte Jahreszeit.“ Die närrische Zeit habe ihr indes nie viel gegeben: „Dafür habe ich bis heute keinen Faible.“

Diesen inneren Drang müsse hingegen verspüren, wer ihr auf ihren beruflichen Pfaden folgen wolle. „Ich rate es allerdings jedem, der das richtig will und Spaß daran hat, nichts anderes machen möchte.“ Es herrsche in dem Bereich „ein Mangel an Nachwuchs“. Und so ruft Hüttemeister „besonders Mädchen auf: Lasst Euch nicht einreden, Astronomie sei nichts für Euch.“

Die Altenaer, die noch nie im Bochumer Planetarium waren, ermuntert sie: „Kommt vorbei, der Weg ist kurz. Und wir haben mit mehr als 2000 Veranstaltungen im Jahr ein vielfältiges Programm, da ist auch was für Euch dabei.“

Bevor sie selbst wieder ins Ruhrgebiet fuhr, hielt Hüttemeister ihren Vortrag, der im Rahmen einer bundesweiten Veranstaltungsreihe stattfand. In Ermangelung eines Laserpointers in der Burg griff die Referentin kurzerhand zu einem Besenstiel, der eiligst herbei geschafft wurde. Ganz pragmatisch wies sie damit auf interessante Stellen ihrer Präsentation auf der Leinwand.

So ging sie der Frage nach, ob es außer auf der Erde noch Leben oder zumindest einen Raum gibt, der Leben ermöglichen könnte. Mehr und mehr entfernte sie sich dabei vom Heimatplaneten der Erde. Erster Halt war der Mars. Der habe seine einstige Atmosphäre allerdings beinahe komplett verloren. Die Durchschnittstemperatur liege bei minus 53 Grad Celsius. Einst fließendes Wasser ist längst gefroren. Hüttemeisters Fazit lautete: „Im Prinzip ein interessanter Ort, aber...“

Ähnlich sieht es mit dem Jupiter-Mond Europa und dem Saturn-Mond Enceladus aus. Beide sind von dicken Eiskrusten überzogen. So wirklich einladend seien sie für Menschen also auch nicht. Gleichwohl sei seit einigen Monaten eine Sonde zum Jupiter-Mond unterwegs. Und da zeige sich, wie weit weg diese Region unseres Sonnensystems sei: „Die Ankunft der Sonde ist für 2031 geplant.“

5502 Planeten sind bisher entdeckt worden in 4063 Sonnensystemen. Die meisten dieser Entdeckungen waren vor wenigen Jahren noch gänzlich unbekannt. Im Berufsfeld Hüttemeisters tut sich derzeit allerhand. Die zweite Erde gefunden habe bisher aber niemand. Die Referentin formulierte vorsichtig: „Es gibt wahrscheinlich wirklich Leben außerhalb unseres Sonnensystems. Aber wir spekulieren immer noch – wissen es nicht.“

Nach 75 Minuten Vortrag diskutierte die gebürtige Altenaerin noch eine halbe Stunde mit den Zuschauern. Und so fragte einer: „Wenn wir also von anderem Leben wüssten, hätten wir davon praktisch etwas?“ Die Antwort fiel geradlinig-ehrlich aus: „Wohl sehr wenig – die Frage ist einfach eher grundsätzlich philosophischer Natur“, räumte Hüttemeister ein. Sie ergänzte: „Menschen klettern aber auch auf den Mount Everest. Warum tun sie das? Nun, einfach weil er da ist.“

Abschließend wurde die Fachfrau gebeten, ein paar Worte zum Klimawandel zu sagen. Auch diesbezüglich wurde Hüttemeister sehr deutlich: „Wir haben die Pflicht und Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere Reise weiter geht.“