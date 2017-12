Mit dem Zechbrief geht das Feiern leicht von der Hand

+ Wer sich im Scriptorium den Zechbrief des Mönchs hatte ausstellen lassen, der durfte ungestraft so viel Honigwein zu sich nehmen, wie er wollte. Für kleine Gäste gab es hier die Gelegenheit, Wunschzettel mit der Feder zu verfassen. Foto: Hornemann

Altena - Mit dem Zechbrief in der Hand ging alles leichter: Ob Glühwein, Kirschbier oder Met - das im Scriptorium ausgestellte Papier gestattete den Besuchern des Winterspektakels unbegrenzten Genuss kühler und wärmender Spezialitäten. Am späten Samstagnachmittag war kein Bein mehr an die Erde zu kriegen auf dem oberen Burghof. Und Sonntag setzte auch der von Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper heiß ersehnte Schnee ein, der den Weihnachtsmarkt auf der Burg zu einem richtigen Winterspektakel gedeihen ließ.