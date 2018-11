Winterspektakulum auf Burg Altena

Altena - Der Märkische Kreis lädt wieder zum beliebten Winterspektakulum vom 30. November bis zum 2. Dezember auf die Burg Altena ein. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören Zauberei, Akrobatik, alte Handwerkskunst, Mitmach-Aktionen im Museum, Märchen und Geschichten, viel Musik und die beliebten Fackel-Führungen rund um die Burg.

Auf den beiden Burghöfen und in Teilen der Museen schlagen Handwerker, Hökerer und Tavernen ihre Lager auf. Erstaunliche Experimente im und mit dem Publikum wird Prof. Abraxo zum Besten geben. „Der Gawan“ mit seiner mehrfach gespaltenen Persönlichkeit hat es auf die Lachmuskeln der kleinen und großen Besucher abgesehen. Winterlich kalt muss es sein, wenn Martin Röttger aus puren Eisblöcken wahre Eisskulpturen schafft.

Am Freitag und Samstag werden bei den beliebten „Fackelführungen“ wieder Sagen und Geschichten zur Burg Altena erzählt. Am Samstag und Sonntag laden auch die museumspädagogischen Aktionen zum Mitmachen ein.

+ Musik gehört zum Programm dazu. Natürlich stets dem Mittelalter angepasst. © Hornemann

Katinka Morgenstern nimmt ihre Zuhörer im Schlafsaal der Alten Jugendherberge mit in die Welt der Märchen. Besondere Highlights sind die Open-Air Konzerte im oberen Burghof. Am Samstag vereinen „Ganaim“ spanische Tänze, schwungvolle Klassiker aus Irland und Schottland bis hin zu verträumten Melodien in bretonischer Sprache. Mit „Broom Bezzums“ tritt am Sonntag eine der aufregendsten und originellsten Folkbands in Deutschland auf die Burghof-Bühne.

Die Spielleute des Hochmittelalters „Gugelhupf“ spielen am Samstag und Sonntag im unteren Burghof höfische Tänze und Lieder aus Frankreich, Italien, Spanien, England und Deutschland. Erstmals ist auch schon am Freitag-Abend das Burgmuseum bis 22 Uhr geöffnet. Die Zufahrtsstraßen zur Burg sind an den Veranstaltungstagen gesperrt, außerdem besteht dort ein absolutes Halteverbot. Der Altenaer Bürgerbus fährt in regelmäßigen Abständen vom Besucherparkplatz „Langer Kamp“ zur Burg Altena und zurück.

Das Programm

Freitag, 30.11.: Winter-Spektakulum und Museen Burg Altena 17 bis 22 Uhr Samstag, 1.12.: Winter-Spektakulum und Museen Burg Altena 11 bis 22 Uhr Sonntag, 2.12.: Winter-Spektakulum und Museen Burg Altena 11 bis 18 Uhr Eintritt: zwei Euro//Person/Tag inkl. Museumseintritt Burg Altena, Kinder unter sechs Jahren frei; Samstag und Sonntag inkl. Museumseintritt Deutsches Drahtmuseum (Öffnungszeiten Sa./So. jeweils 11 bis 18 Uhr).