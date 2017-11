Willkommen in Südwestfalen: Altena ist dabei

Qualitätsoffensive

Altena - Altena wird an der Qualitätsoffensive „Willkommen in Südwestfalen“ teilnehmen. Das entschied der Rat am Montag einstimmig. Saskia Haardt und Lisa Probian von der Südwestfalenagentur hatten dazu eine kurze Einführung in das Programm gegeben.