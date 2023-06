Wiederaufbau nach der Flut: Workshop soll helfen, Fehler zu vermeiden

Von: Markus Wilczek

Das Hochwasser im Sommer 2021, hier die Linscheidstraße, verursachte verheerende Schäden in Altena. © Archiv

Altena – Die Stadt Altena und die Projektsteuerung des Büros C&E zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 laden Firmen zu einem Workshop unter dem Titel „Fördermittel- und Vergaberecht“ im Rahmen des Wiederaufbaus ein.

Der Workshop findet zweigeteilt statt: Für Ingenieurbüros/Planer am Dienstag, 20. Juni, von 9 bis 11 Uhr in der Burg Holtzbrinck (Kirchstraße 20). Anschließend von 12.30 bis 14.30 Uhr für Baufirmen ebenfalls in der Burg Holtzbrinck.

Der Workshop wird im Rahmen des Projekts „Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 Stadt Altena“ organisiert, um mögliche Fehler bei Angebotsabgaben und der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen zu vermeiden. Weiterhin soll der Workshop auch zum Erfahrungsaustausch dienen.

Als Referenten werden ein Vertreter des Büros C&E sowie Rechtsanwalt Scheffen von der Kanzlei CLP dabei sein. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist jeweils kostenfrei.

Anmeldung: Büros, Planer oder Firmen, die am 20. Juni teilnehmen möchten, müssen sich bei Svenja Philipp von S&E bis Mittwoch, 7. Juni, anmelden per E-Mail an svenja.philipp@cue.gmbh.