Hochwasser-Wiederaufbau braucht langen Atem

Von: Ina Hornemann

Teilen

Anna Kopacz-Kubacki und Olaf Schwarz im Wiederaufbaubüro in der Freiheit26. Seit dem 10. Juli ist es von C&E besetzt. © Hornemann

Anna Kopacz-Kubacki hat einen Arbeitsplatz in Altena bezogen. Die Mitarbeiterin der C&E Consulting und Engineering GmbH ist seit dem 10. Juli die Frau vor Ort, wenn es um den Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 geht. Genau das wird auf allen Baustellenschildern stehen, wenn die Projekte endlich mit Maschinen angepackt werden können. Selbst diese Beschriftung hat strenge Vorgaben und es sind auch solche Reglementierungen, die alles langwierig und kompliziert machen.

Altena –Das weiß auch C&E-Geschäftsführer Olaf Schwarz. Es geht langsam voran, nicht nur in der Wahrnehmung der Bürger. „Wir möchten einfach mal über den aktuellen Zwischenstand informieren. Es gibt ja durchaus erste Erfolge zu vermelden. Und auf andere Ausschreibungen meldet sich keiner. Deshalb ergreifen wir die Initiative und veranstalten im Oktober eine Vergabekonferenz in Altena. Da wird die SIHK eingeladen und Vertreter der Kammern. Wir möchten Planern und Unternehmen zeigen, dass in Altena gutes Geld zu verdienen ist mit den Mitteln aus dem Sondervermögen Flut. Vielleicht können wir den Prozess so ein wenig anstoßen“, erklärt Olaf Schwarz.

Ein Erfolgserlebnis ist die gelungene Vergabe der Flutsanierung am Hügelweg, die Ende August starten kann. In der Vergabevorbereitung ist die konzeptionelle Planung für alle Gewässer in der Stadt. „Da erarbeiten wir eine Rahmenvereinbarung für die geothermischen Leistungen, damit man sich nicht in einem Klein-Klein verzetteln muss“, erklärt Olaf Schwarz. Jene Vergabe ist besonders bedeutend, denn der Wiederaufbau soll nachhaltig sein und es werden einige Bach- und Verrohrungsberäumungen notwendig sein, um nach erfolgten Maßnahmen nicht wieder von vorne beginnen zu müssen nach dem nächsten Starkregen. Auch das Frei- und Hallenbad ist von dieser Vergabe betroffen. „Das ist unser Projekt mit allerhöchster Priorität. Wir wissen um die Frustration, die mit den fehlenden Bädern einhergeht“, so Schwarz.

Die Sanierung des Frei- und Hallenbads Dahle hat höchste Priorität für das Team der C&E Consulting und Engineering GmbH. Erst muss eine Gewässerplanung her, bevor auch nur ein Spaten angesetzt werden dürfte. © Klaus Storch

Für eine Baustelle müsse vorab an vielen Stellen geschraubt werden. „Auch darin liegt der Haken: Nicht auf jede Ausschreibung wird reagiert. Zum Teil sind wir schon in der dritten Runde, weil kein Planer sich für das Geld hinsetzen möchte. Die schlechte Erreichbarkeit der Region macht solche Aufträge darüberhinaus auch nicht attraktiv. Da sind wir schon im Vorankommen gehindert“, ergänzt Olaf Schwarz.

Deshalb freuen er und Anna Kopacz-Kubacki sich über kleine Erfolge: Darüber, dass die Bacheberäumung Steinwinkeler Bach vergeben werden konnte. Darüber, dass es einen Kaufvertragsbeschluss für die Duschking-Immobilie an der Lüdenscheider Straße gibt und die Sicherungsmaßnahmen bald ausgeschrieben werden können. Und dass das Versickerungsbecken Rosmart sich bereits im Vergabeverfahren befindet.

Olaf Schwarz will regionale Firnen ermutigen, sich auf die Ausschreibungen zu bewerben. „Ich habe auch den Eindruck, dass diese Art von Ausschreibung gar nicht bekannt genug oder ungewohnt ist. Auch die Vergabeplattformen scheinen fremd zu sein. Wir arbeiten daran, sie der breiten Masse vorzustellen und und beantworten natürlich auch Fragen zum Vergaberechtsverfahren, das durchlaufen werden muss“, ergänzt Olaf Schwarz.

Vergabeverfahren dauern ohnehin lange: In der Unterschwelle zwei bis drei Monate, in der Oberschwelle ein halbes Jahr für Ingenieurleistungen. Anna Kopacz-Kubacki bringt nun alles in Altena zu Papier. Sie arbeitet in einem eigens eingerichteten Büro in der Freiheit26. Sie und Olaf Schwarz bringen den Rat am 21. August auf den neusten Stand. Es wird einen Änderungsantrag für den Wiederaufbauplan geben. „Altena war die erste Kommune, die einen hatte und wird als erste Kommune Änderungen vornehmen. Schneller geht es leider trotzdem nicht...“