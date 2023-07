Wiederaufbau am Hügelweg ab Herbst

Von: Ina Hornemann

Am Hügelweg in der Rahmede sind die Schäden des Hochwassers aus dem Sommer 2021 an vielen Stellen noch deutlich zu erkennen. Der Wiederaufbau soll nun ab Herbst erfolgen. © Hornemann

Details zur Vergabe werden in Kürze bekannt gegeben, doch Kämmerer Stefan Kemper kann schon mal verraten, dass der Hauptausschuss den Wiederaufbau Hügelweg beschlossen hat.

Altena – Die Straße in der Rahmede zählt zu den durch das Hochwasser im Sommer 2021 besonders gebeutelten Ecken im Stadtgebiet. „Ab Herbst wird der Wiederaufbau in Gang gesetzt. Wir teilen zu gegebener Zeit mit, welches Unternehmen dann seine Tätigkeit aufnimmt“, so Kemper.

Er informierte im Hauptausschuss auch über die Genehmigung des Haushaltes 2023. Ums Thema Geld ging es auch in einer von Kemper im Ausschuss zitierten Stellungnahme des Städte- und Gemeindebunds. Der kritisiert die Vorschläge zur Altschuldenlösung: „Der Vorschlag der Landesregierung sieht vor, dass der Bund die eine Hälfte und das Land die andere Hälfte der kommunalen Altschulden übernimmt. Was den Beitrag des Landes betrifft, sollen die Kommunen dies de facto aber komplett allein bezahlen. Was man uns als Schuld abnimmt, müssen wir nach den Plänen der Landesregierung über Jahrzehnte hinweg selbst refinanzieren über Abzüge im Gemeindefinanzierungsgesetz. Das schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommunen langfristig weiter ein. Damit wird der eigentliche Zweck der Schuldübernahme ins Gegenteil verkehrt“, kritisieren Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages NRW, und Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW.

Jener kritschen Betrachtung schließt sich Stefan Kemper in seiner Funktion als Kämmerer und Bürgermeisterstellvertreter im Rathaus an.