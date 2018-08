Wieder Waldbrand in Altena, diesmal zum Glück glimpflich

Altena - Eine Schrecksekunde dürfte diese Alarmierung den Feuerwehrleuten in Altena bereitet haben: Gegen 21.30 Uhr wurde erneut ein größerer Waldbrand, diesmal in Mühlendorf, gemeldet.

Sofort wurde der Alarm hochgestuft und zahlreiche Kräfte an die Einsatzstelle in der Straße "Gehegder Weg" gerufen. Als die Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache sowie der Löschgruppen Dahle und Knerling an der Einsatzstelle eintrafen, erwartete sie zum Glück kein Szenario wie am Wixberg.

Dort war es erst am vergangenen Wochenende zu einem der größten Feuerwehreinsätze des Märkischen Kreises gekommen. Entgegen der ursprünglichen Meldung brannte lediglich eine Fläche von etwa 60 Quadratmeter.

Nicht zu unterschätzen - bei der derzeitigen Trockenheit und Hitzewelle kann sich ein solches Feuer extrem schnell ausbreiten. Diesmal waren die Voraussetzungen weit günstiger, und die Feuerwehr konnte nach rund eineinhalb Stunden wieder einrücken.