Wieder Waldbrand-Alarm in Altena: Feuerwehr im Mühlendorf im Einsatz

[Update 21.23 Uhr] Altena - Die Feuerwehr Altena ist aktuell wieder in Richtung "Toter Mann" ausgerückt. Seit Samstag ist das Gebiet oberhalb des Gehegden Wegs von Waldbränden betroffen. Diesmal scheint die betroffene Fläche noch größer zu sein als am vergangenen Wochenende.

Zunächst waren 60 Quadratmeter in Brand geraten, am Sonntagabend weitere 250. Am Dienstagabend weitete sich ein richtiger Großbrand aus, der den Einsatzkräften wieder viel abverlangt im unwegsamen und schwer zugänglichen Gelände.

Nach ersten Informationen ist die Feuerwehr mit insgesamt zehn C-Rohren im Einsatz und hat schon jetzt Unterstützung der Feuerwehren aus Iserlohn, Lüdenscheid und Plettenberg angefordert.

Es bedarf nämlich eines aufwändigen Pendelverkehrs mit Tanklöschfahrzeugen, um überhaupt ausreichend Löschwasser herbei zu schaffen.

+ Aus der Stadt ist die Rauchwolke zu sehen. © Ina Hornemann Aus den rund 3000 Liter fassenden Tanklöschfahrzeugen muss das Wasser dann noch einmal in kleinere Fahrzeuge umgepumpt werden, die nah genug an die Brandstelle heranfahren können.

Parallel wird an einer etwa zwei Kilometer langen Schlauchleitung vom "Kölschen Joe" gearbeitet, bei der so erhebliche Höhenunterschiede überwunden werden müssen, dass mutmaßlich Pumpen zwischenmontiert werden müssen.

Brütende Hitze macht die Löscharbeiten für die Beteiligten nicht einfacher.

Was das fünfte Feuer im Mühlendorf und das dritte im Bereich "Toter Mann" ausgelöst hat, ist noch völlig offen. Ermittelt wird allerdings in alle Richtungen.

Wir berichten weiter.