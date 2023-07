Wieder drei Parkplätze weg: „Es wird immer knapper hier am Bahnhof!“

Von: Ina Hornemann

Andreas Emerling beklagt den Wegfall von drei Ein-Stunden-Parkplätzen neben der ehemaligen Metzgerei Anlauf. Sie sind vor wenigen Wochen zu Parkplätzen für Parkausweisbesitzer umgewidmet worden, teils für Bedienstete der Polizeiwache am Bahnhof. © Hornemann

Es war nur jeweils eine Stunde, doch Andreas Emerling vermisst sie sehr, die drei Parkplätze, die Anwohnern neben der ehemaligen Metzgerei Anlauf das Kurzzeitparken ermöglicht haben.

Altena –Vor wenigen Wochen sind drei der dort ansässigen Parkplätze umgewidmet worden für Parkausweisbesitzer. Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger bestätigt, dass es sich dabei zum Teil um Fahrzeuge von Bediensteten der neuen Polizeiwache am Bahnhof handelt. Andreas Emerling fragt: „Wo sollen wir noch hin? Es wird immer knapper hier am Bahnhof!“

Jene Problematik ist Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger durchaus bekannt. „Es wird niemand etwas dagegen haben, wenn Anwohner dort anhalten und mal eben ihre Einkäufe ausladen. Wir werden das definitiv nicht ahnden. Und wenn man den Parkberechtigten ein Wort gönnt, wenn man sich mal für eine Minute dort hinstellt, sollte es auch keine Probleme geben.“

Andreas Emerling schildert, dass es schon Ärger gegeben habe und zwar direkt nach der Umwidmung der Parkplätze. „Es gab bereits Maßregelungen durch die neuen Nutzer. Mit Verlaub: Wir Anwohner sind ja nicht mal informiert worden, dass es diese Änderung geben würde. Und so ein Angebot, das der Polizei gemacht wird seitens der Stadt, hätten wir vielleicht auch gerne als Bürger und Nachbarn des Parkplatzes.“

Diese drei Stellplätze sind nur noch mit Berechtigungsschein zu nutzen. Die Anwohner haben sie bisher mitgenutzt, auch wenn es nur für eine Stunde war. © Hornemann, Ina

Anbieten kann Lisa Pflüger aktuell Folgendes: „Es gibt wieder Kapazitäten auf dem Parkplatz unterhalb der Fritz-Berg-Brücke. Dort können Dauerparkausweise beantragt werden, das haben wir auch so kommuniziert gegenüber Herrn Emerling.“ Der hat das Angebot im Hinterkopf, denkt aber auch an die Nachbarn und Unternehmen in seinem Umfeld. „Den Patienten von Zahnarzt Erpelding fallen wieder Parkmöglichkeiten weg, den Kunden der Provinzial und des Dönerhauses auch. Ich möchte gerne auch mal allgemein darauf hinweisen, wie schlecht es um die Parkplatzsituation hier steht.“

„Altena steht nicht alleine mit diesen Problemen dar“, weiß Lisa Pflüger. Generell sei im Bahnhofsbereich das Parken am Straßenrand für längere Zeit möglich. Auch der Aldi-Parkplatz sei außerhalb der Öffnungszeiten geeignet, um als Nicht-Kunde dort sein Auto abzustellen. Im benachbarten Werdohl geht das nicht mehr so einfach: Dort scannt mittlerweile ein externes Unternehmen die Kennzeichen der Fahrzeuge, die den Parkplatz befahren und verschickt „Knöllchen“ mit einer Zahlungsaufforderung in Höhe von 24,90 Euro an all jene, die den Parkplatz nicht nach 60 Minuten wieder verlassen haben. Aldi erklärte den Schritt damit, dass zu viele Dauerparker die Bahnhofsnähe zu sehr geschätzt hatten und Kunden die Parkplätze wegnahmen.

„Von derartigen Plänen seitens Aldi ist in Altena aktuell nichts bekannt“, berichtet Lisa Pflüger. Einfluss könne die Stadt darauf aber auch nicht nehmen, da es sich um Privatgrund handele. „Die Parkplatznot sehen wir aber“, betont Pflüger.

„In anderen Städten müssen selbst Parkausweisbesitzer drei Straßen weiter parken, weil sie trotz Berechtigung einfach keinen Parkplatz bekommen. So schlimm ist es bei uns zum Glück noch nicht. Dass wir deutlichen Mehrbedarf an Parkplätzen haben, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.“

Eine weitere Umwidmung der verbliebenen Parkplätze auf dem betroffenen Areal neben Anlauf ist nicht in Planung. „Das lassen wir bewusst offen, weil wir noch nicht wissen, wie das ehemalige Metzgerei-Gebäude mal genutzt wird. Die verbliebenen Ein-Stunden-Parkplätze bleiben erhalten.“