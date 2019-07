Wieder Ärger auf dem Friedhof: Bürger beklagt "desolaten Zustand"

Dieses Thema betrifft aber nicht nur die Friedhöfe im Mühlendorf, denn der Friedhof der katholischen Kirchengemeinde am Breitenhagen zeigt gleiche Probleme .

Die Friedhofskapelle wurde zwar renoviert,warme Füße für den Pastor etc., aber der eigentliche Friedhofsbereich zeigt sich überwiegend in erbärmlichem Zustand.

Moosbewachsene Wege, die bei Nässe zur Schlitterbahn werden, zugewachsene "Durchgangswege", eine funktionierende Wasserstelle, die aber ist am unteren Hauptweg installiert.

Auch hier sind die Besucher überwiegend im Seniorenalter. Kanne für Kanne über fast fünfzig Stufen nach oben schleppen kann da zur Qual werden.

Unvollendete Urnenanlagen weit verstreut, mit Unkraut bewachsen,alte Grablichte überall zu sehen, auch nicht-verrottbares Material wie Schleifen und Blumentöpfe, denn, auch eine Sammelstelle für Müll-und Grünzeug gibt es nur einmal im unteren Friedhofsbereich, eine Zumutung!

Früher gab es auch hier einen Friedhofsgärtner (Schültke ?), der hatte alles im Blick was gemacht werden musste, hatte entschieden und erledigt.

Heute wuseln manchmal 3-4 Unternehmer gleichzeitig auf dem "Acker"..............

Der "idiot" hat stellenweise Recht: "Wir können nix dafür das die Kirchengemeinde zu blöd ist das Geld aufzuteilen".

Schaut man in die Unterhaltungsgebühr, z.B der kath. Kirchengemeinde, da liest man unter Aufgaben :

allgemeine Pflege der Grünanlagen

Instandhaltung der Infrastruktur, Wasserstellen, Wege, Plätze und Treppenanlagen

Energie-und Wasser / Abwasserkosten

Personal und Verwaltung