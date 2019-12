Raser mit Tempo 105 im Ort erwischt - Führerschein weg

Altena - Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Fahrer durch Altena gerast. Das dürfte ihn den Führerschein kosten.

Da staunten selbst die Beamten: 105 km/h zeigte das Radarmessgerät an, als der Blitzer am Dienstagnachmittag bei einem Auto an der Westiger Straße in Altena auslöste. Erlaubt ist dort - innerorts - Tempo 50.

Dort kontrolliert die Polizei regelmäßig das Tempo der Fahrzeuge - und erwischt regelmäßig zahlreiche Verkehrssünder.

Der Raser muss mit zwei Monaten Fahrverbot, 280 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen.