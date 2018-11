Erst eine furchtbare Diagnose, dann kein Krankengeld

Werner Wolfinger bekommt als Rentner kein Geld

Werner Wolfinger: Obwohl er Krankenversicherungsbeiträge gezahlt hat, bekommt er als Rentner keine Leistungen.

Altena - Ach, wie gern die Rentner doch arbeiten. So hieß es erst vor wenigen Wochen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. 90 Prozent der Älteren würden nicht wegen des Geldes, sondern aus Spaß an der Freude einen Job annehmen. Die Begeisterung dürfte allerdings ein jähes Ende finden, wenn sie krank werden und dann kein Krankengeld bekommen. So ist es Werner Wolfinger jetzt passiert.