Stolz auf "Gerätewagen Gefahrgut"

+ © Keim Schlüsselübergabe: Michael Halbasch, Leiter der Werksfeuerwehr, und Olaf Kazmierski freuen sich. © Keim

Altena – Die Werksfeuerwehr der Firma VDM Metals hat schlagkräftigen Zuwachs bekommen. Ein neuer Gerätewagen wurde in Dienst gestellt, der helfen wird, wenn man es im Werk an der Linscheidstraße oder in der Umgebung mit gefährlichen Stoffen zu tun bekommt.