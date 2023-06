Die „Denty’s Family“: Wenn Zähne ein Gesicht bekommen

Von: Thomas Krumm

Klaus Stephan mit seinem „Denty’s Dragon“ nach chinesischem Vorbild. © Krumm

Sie beißen in Äpfel und Steaks und mahlen Nahrung zu Brei – unsere Zähne. Im Kindermund sind es 20, bei Erwachsenen 28. Und wer darüber hinaus die sogenannten „Weisheitszähne“ besitzt, hat sogar 32 Zähne. Der Altenaer Zahntechnikermeister Klaus Stephan hat diesen robusten Gesellen ganz besondere Gesichter gegeben.

Altena – Auf der Leipziger Buchmesse stellte er seine drei Bilderbücher über die „Denty’s Family“ vor, die nicht nur kindliche Leser mit den unermüdlichen Ernährungsdienstleistern in ihrem Mund bekannt machen. Als sein vorrangiges Ziel nennt Klaus Stephan die Prävention: Seine Zahnfamilie wirbt für tägliches Zähneputzen und den Kampf gegen die gruseligen und gefährlichen Kariesmonster.

Kein Wunder, dass der Zahn mit der Ordnungszahl „Eins Sieben“ sich mit seinen spitzen Zacken der Abwehr dieser Zahnfeinde verschrieben hat. Die Bücher sind somit eine ideale Lektüre für die Wartezimmer von Zahnärzten, für Kindergärten und für alle Familien, die die Zahnpflege hochhalten.

In seinem zahntechnischen Labor in Lüdenscheid haben Klaus Stephan und seine Mitarbeiter seit 1984 Zahnersatz für viele Patienten hergestellt. Seine langjährige Erfahrung bei der Herstellung von plastischem Zahnersatz ist ihm auch bei der kreativen Entwicklung seiner Zahnfiguren zugute gekommen.

In seinen Vorworten für die daraus hervorgegangenen Bilderbücher nennt Klaus Stephan die Ermunterung zu guter Zahnprophylaxe als sein vorrangiges Ziel: Es gehe darum, die Kinder „auf spielerische Art und Weise zu einer regelmäßigen Zahnpflege zu erziehen, damit sowohl die Milchzähne als auch die bleibenden Zähne lange in einem gesunden Zustand bleiben“.

Der hohe Kariesbefall von bis zu 80 Prozent bei Kindern bis zum 11. Lebensjahr habe ihn veranlasst, die Denty’s Family als symbolische Schlüsselfiguren ins Leben zu rufen, erklärt er seine Bemühungen. Die Idee stammt schon aus dem Jahr 2003. Seitdem hat er neben seiner Berufstätigkeit immer wieder an der praktischen Umsetzung seines Plans gearbeitet.

Die Zahnfamilie an ihrem Atelier-Haus. © Krumm, Thomas

Für seine immer größer werdende Zahnfamilie verwendete er einen Kunststoff, der auch in der Dentaltechnik zum Einsatz kommt. Die bis zu 20 Zentimeter großen Figuren beschreibt Klaus Stephan als „naturgetreue Nachbildung unserer Zähne mit anatomisch geformten Kronen und Wurzeln”. Sie bilden unterschiedliche Zähne nach.

Die europäische Zahnfamilie wird im ersten Band vorgestellt: Die vorderen Schneidezähne Gina und George, die Eckzähne Dorothea und James, die kleinen Backenzähne Cindi und Albert und die beiden kräftigen Backenzähne mit den Ordnungszahlen Eins Sechs und Zwei Sechs, deren vier Höcker „mit etwas Fantasie fast wie eine Krone aussehen“. Sie werden deshalb als Königin Margaretha und König Henry eingeführt. Aus dem Unterkiefer sind die beiden kräftigen Backenzähne Max und Joana mit ihren fünf Höckern in der Kaufläche und zwei starken Wurzeln mit dabei. Sie unterscheiden sich deutlich sichtbar von ihrem Gegenüber im Oberkiefer.

Für den Folgeband kreierte Klaus Stephan eine asiatische Zahnfamilie, die für die richtige Zahnpflege wirbt. Ihre Mitglieder kommen aus Vietnam, Thailand und Laos. Zwei große Backenzähne mit der Bezeichnung 2/6 wurden zu prächtigen bewaffneten Kämpfern gegen die gefährlichen Kariesmonster.

Der Zahntechnikermeister baute eine ganze Armee dieser fiesen kleinen Gegner gesunder Zähne, die selber über ein makelloses Gebiss verfügen. Die Zahnfamilie hat auch einen Nachrichtensprecher mit dem schönen Namen „Blauer Zahn“, der sein Äußeres exakt beschreibt.

Zur geplanten Hochzeit gibt es ein klavierbegleitetes Sololied. © Krumm, Thomas

In seinem Atelier in Altena stellt Klaus Stephan immer neue Figuren und Accessoires her. Für den dritten Band erstellte er eine Zahnarztpraxis, in der es ernst wird, wenn die Zahnpflege nicht richtig betrieben wird. Dr. Zahnfix eröffnet seine Praxis, um gegen die Kariesmonster zu kämpfen. Für weitere Geschichten baute Klaus Stephan einen kleinen Konzertflügel, eine Propellermaschine und Schmuckzubehör für eine prächtige Hochzeit. Manchmal treffen sich seine Figuren an einem Modellhaus, vor dessen Kulisse sie als „Models“ für die nächsten Aufnahmen bereitstehen.

Die hochwertigen Fotos für die Bücher macht Klaus Stephan ebenfalls in seinem privaten Atelier. Auch die Texte schreibt er selbst. Das Projekt hat für den Altenaer noch eine weitere Dimension: Die Zahnfamilie ist für ihn Anlass für die kreative Weiterentwicklung von Techniken der plastischen Gestaltung, die er viele Jahre in seinem Beruf anwendete. Dass die künstlerische Gestaltung ihn schon immer interessiert hat, belegen diverse Gemälde in seinem Wohnumfeld.

Die Bücher gibt es bei Stephan Zahntechnik, Herscheider Landstraße 11 in Lüdenscheid, nach vorheriger Anmeldung (Tel.: 0 23 51 /3 63 40). Weitere Infos und einen einführenden Kurzfilm gibt es unter www.dentys-family.de.