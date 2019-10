Wenn die Rente nicht reicht: Viele Altenaer brauchen Hilfe vom Staat

Beim Bäcker, Fleischer und in der Gastronomie ist es doch unsere eigene Schuld. Jeder kauft zum beispiel seine Brötchen im Discounter, weil sie dort billiger sind. Und der Bäcker kann dann nicht wirklich konkruenzfähig bleiben, wenn er nicht den Lohn seiner angestellten nach unten drückt. Das problem ist nicht die Neiddebatte über zu hohe Gehälter z. B. im Sport, sondern die Geiz- ist-geil Mentalität, welche die Menschen heutzutage haben. Kauft mehr beim Bäcker- Fleischer usw. dann können diese auch mehr verdienen und mehr in die Rentenkasse einzahlen. Also mal ein wenig mehr das Handwerk auch achten.

Das ist diese unselige Schere zwischen arm und reich!

Warum werden so wichtige Berufe wie Bäcker oder Straßenbauer so mies entlohnt, sodass es bei der jetzigen Rentenform nicht mal für ein Reihengrab reicht?

Warum müssen Vorstände, Chefärzte, Manager so Unmengen erhalten? Niemand braucht so viel an Lohn! Von den gesponsorten Sportlern, wie Fussballer mit AberMillionen rede ich gar nicht erst.

Wo ist denn da Gerechtigkeit? Wo soll das enden oder schon jetzt hinführen?