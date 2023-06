Wenn der Putz im Kaffee landet: Abriss der Fritz-Berg-Ruine sorgt für Ärger

Von: Ina Hornemann

Von seinem Balkon kann Antek die Abriss-Baustelle der Fritz-Berg-Ruine bestens beobachten. Näher dran ist kaum ein anderer, was jetzt dafür sorgte, dass sogar ein Stückchen Putz in seiner morgendlichen Kaffeetasse landete. © HORNEMANN

Künstler Antek traute seinen Augen nicht: Plötzlich schwamm ein Stückchen Putz in seiner morgendlichen Kaffeetasse, als die Abrissarbeiten der Bauruine der Fritz-Berg-Stiftung in Altena in vollem Gange waren.

Altena – Die Baustelle grenzt nur wenige Meter an sein Haus an. Dass die mit dem Abriss verbundenen Erschütterungen aber sogar den Innenputz seines Hauses angreifen würden, hatte er nicht erwartet.

Antek alias Christoph Schulz freut sich auf den Tag, wenn die Ruine endlich weg ist und sein Künstlerhaus wieder Sonne sieht. Seinen eigenen Balkon hat er schon wieder etwas aufgehübscht, um endlich wieder eine schönere Aussicht genießen zu können. Jahrelang musste Schulz hinnehmen, auf einen Hochbau zu blicken, der nie fertig geworden war. „Die Aussicht ist ja unausweichlich an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass die Prange-Gruppe dann etwas deutlich Schöneres mit dem Grundstück macht, als das, was uns da bisher geboten wurde...“

Ansprechpartner für Betroffene

Einen Ansprechpartner für Nachbarn, deren Grundstücke und Immobilien bedingt durch die Abrissarbeiten Schaden nehmen, hat Antek durch die Prange-Gruppe schon genannt bekommen. „Die Bearbeitung dauert natürlich“, erklärt Antek. „Vielleicht warten sie auch ab, um zum Schluss eine große Endabnahme zu machen. Ich bin nicht der Einzige, der Betroffen ist...“

Zu den direkten Anwohnern der Baustelle gehören auch Liesel und Klaus Neuhaus. Beide hatten noch in ihrer aktiven Zeit als Betreiber des Modehauses Neuhaus gegen den Bau der Fritz-Berg-Stiftung Unterschriften gesammelt. Für die umliegenden Unternehmen fiel mit Baubeginn ein wichtiger Parkplatz weg.

Wegfall der letzten Lichtschlucht?

Zudem fürchteten die Geschäftsinhaber den Wegfall der letzten Lichtschlucht in der oberen Innenstadt. „Unsere Befürchtungen waren ja letztlich noch übertroffen worden. Wir durften ja anschließend noch jahrelang auf den unfertigen Bau gucken“, resümiert Ehepaar Neuhaus.

Links der Abrissbagger, rechts der Brecher – ob der zu laut ist, soll durch den Immissionsschutz geprüft werden, teilt der Kreis nach einer Anwohner-Beschwerde mit. © WIECHOWSKI

Aktuell verspüren beide täglich Erschütterungen in ihrem Wohnraum. „Der Abriss ist ja nicht diskutabel, damit leben wir. Dass aber der Bauschutt vor Ort mit einem fürchterlichen Krach zerkleinert wird, muss nicht sein. Da habe ich mich sowohl ans Ordnungsamt, als auch an den Märkischen Kreis gewendet, um das mal prüfen zu lassen“, berichtet Liesel Neuhaus.

Beschwerde liegt Märkischem Kreis vor

Ursula Erkens, Pressereferentin beim Märkischen Kreis, bestätigt auf Nachfrage: „Seit Ende vergangener Woche liegt dem Märkischen Kreis eine diesbezügliche Beschwerde vor.“ Der Immissionsschutz werde sich „den Sachverhalt zeitnah vor Ort ansehen.“

Grundsätzlich, erklärt Erkens, sei der Einsatz eines Brechers „am Ort der Entstehung des Bruchmaterials“, sprich auf der Baustelle, grundsätzlich genehmigungsfrei. „Dennoch haben die Anwohner einen Schutzanspruch, sofern die Richtwerte nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm nicht eingehalten werden“, erklärt die Pressereferentins, die die Redaktion über das Ergebnis der Überprüfung informieren wolle.

Plettenberger Prange-Gruppe reißt ab Die Prange-Gruppe aus Plettenberg hatte die Bauruine der Fritz-Berg-Stiftung Ende vergangenen Jahres übernommen. Öffentlich geworden war der Eigentümerwechsel bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Damals – wie auch jetzt – ist noch unklar, was nach dem Abriss auf dem Gelände entstehen soll. „Zur künftigen Nutzung des Geländes laufen Gespräche, eine diesbezügliche Entscheidung ist bisher nicht getroffen“, hatte Dr. Albrecht Brodhun, Vorstand der Prange-Gruppe, zuletzt erklärt.

Ende vergangenen Jahres hatte es geheißen, dass es durchaus denkbar sei, auf dem Grundstück zwischen Kirch- und Marktstraße etwas zu bauen, wie es eigentlich die Berg-Stiftung einmal geplant hatte: Gewerbliche Flächen im Erdgeschoss, darüber barrierearme Wohnungen insbesondere für Senioren.