Wenn Besuch mal eben einfliegt...

Die Teilnehmer – die meisten von ihnen Kinder und Jugendliche – haben auf dem Hegenscheid im wahrsten Sinne des Wortes ihre Zelte aufgeschlagen. Sie leben bis Ende nächster Woche auf dem Flugplatz, was nur möglich ist, weil sich der Vereinsvorsitzende Philipp Hilker, Hanna Freissler und andere Erwachsene dafür Urlaub genommen haben. Abends kämen oft noch andere Vereinsmitglieder dazu, berichtet Freissler. Manchmal gebe es auch Besuch aus der Luft. An dem Fliegerlager beteiligen sich nicht nur Fluganfänger vom Hegenscheid, sondern auch aus Meschede – „und da kamen die Eltern eines Abends mit dem Motorflugzeug angeflogen“, berichtet Freissler. Selbst aus Kell im Schwarzwald kamen Jugendliche zum Lehrgang, die ihr vereinseigenes Flugzeug (ein Einsitzer von 1961) gleich mitbrachten und für den Lehrgang zur Verfügung stellten.

+ Ein Teil der Truppe auf der Start- und Landebahn des Flugplatz Hegenscheid. Damit die Jugendlichen fliegen lernen können, ist großes Engagement der erwachsenen Vereinsmitglieder erforderlich. © Thomas Bend er

Natürlich steht das Fliegen im Vordergrund, manchmal schon um 7 Uhr morgens. Ab 13 Jahre darf man in Begleitung eines Fluglehrers fliegen, ab 14 auch alleine und schon mit 16 Jahren können die jungen Luftsportler mit dem Lehrgang zur Erlangung der Privatpilotenlizenz beginnen. 59 Euro pro Monat kostet die Mitgliedschaft im LSV für angehende Piloten, darin sind die Kosten für die Ausbildung und alle dafür erforderlichen Flüge enthalten. Die Teilnahme am Fliegerlager kostet zusätzlich 12 Euro pro Tag, wegen der Verpflegung. Köche und Reinigungskräfte sind dafür nicht zu haben und so müssen die angehenden Luftsportler nicht nur auf dem Platz mit anpacken, sondern auch in der Küche. Und auch einen täglichen Putzdienst für die Klos gibt es im Fliegerlager...