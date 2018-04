"Ich möchte noch ein paar Jährchen leben"

+ © Fischer-Bolz "Die Gangunsicherheit ist das Schlimmste", sagt Heike Franke über ihre Parkinson-Erkrankung. © Fischer-Bolz

Altena- Tapferkeit ist die Kunst, sich seine Angst nicht anmerken zu lassen. Heike Franke sieht aus wie das blühende Leben. Auf den ersten Blick. Sie lächelt. Sie freut sich über Mila, die durch die Küche springt und so liebend gern in die Schuhe des Besuchers beißt. „Sie ist morgens immer hier. Da habe ich Gesellschaft“, sagt die 75-jährige Altenaerin. Heike Franke ist an Parkinson erkrankt. Die Gangunsicherheit ist das Schlimmste. Sie fällt oft. Immer wieder. Und zählt die vielen, vielen blauen Flecken an den Armen und den Knien gar nicht mehr.