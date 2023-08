Welthits von „Simon & Garfunkel“

Präsentieren die Hits von „Simon & Garfunkel“ in der Burg Holtzbrinck: Thomas Wacker und Thorsten Gary als Duo Graceland. © Dannenmann

Mit Liedern wie „Sound of Silence“ schuf das US-amerikanische Duo „Simon & Garfunkel“ Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit „The Boxer“ und „Bridge Over Troubled Water“ in die Musikgeschichte ein.

Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland mit „A Tribute to Simon and Garfunkel“ intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von „Simon & Garfunkel“ zu bieten. Im September möchte das Duo dies bei zwei Konzertabenden in der Burg Holtzbrinck unter Beweis stellen.

Die Konzerte „A Tribute to Simon & Garfunkel“ finden am Freitag, 14. September, und Samstag, 15. September, jeweils ab 20 Uhr in der Burg Holtzbrinck statt und dauern etwa zweieinhalb Stunden. Einlass ist an beiden Abenden eine Stunde vor Konzertbeginn. „Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich“, versprechen die beiden Musiker Thomas Wacker und Thorsten Gary. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren solle die Songs von „Simon & Garfunkel“ zu außergewöhnlichen Musikerlebnissen werden lassen. Seit Jahren touren die beiden Musiker durch Deutschland und Europa. Thomas Wacker ist dabei die Stimme von Paul Simon, Thorsten Gary übernimmt den Part von Art Garfunkel. Mal nur zu zweit stehen sie auf der Bühne, mal mit klassischem Streichquartett und ein paar Mal im Jahr mit einem 52-köpfigen Orchester. „Bei ihren Konzerten durchstreifen sie die gefühlvollen Lieder und ,rocken’ an anderer Stelle ihr Publikum“, heißt es in der Ankündigung.

Eintrittskarten gibt es ab sofort zum Stückpreis von 25 Euro (ermäßigt 15 Euro) online über www.reservix.de und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.