Welt-Alzheimertag im Ellen-Scheuner-Haus

Altena - Demenz und Alzheimer sind nicht dasselbe: „Demenz ist sozusagen der Oberbegriff, Alzheimer ein Krankheitsbild davon“, sagt Anja Bräuniger-Calitri, Gerontofachkraft im Ellen-Scheuner-Haus. Dort wurde ein kleines Dankeschön-Fest im Rahmen des Welt-Alzheimertages gefeiert.

Die Kaffeetafel war mit besonders schönem Geschirr gedeckt. Es duftete nach Waffeln und frischem Kaffee. Die Bewohner wurden mit ihren Liebsten von der Pflegedienstleitung Kornelia Tymoszuk, Bereichsleiterin Katharina Höppner und Anja Bräuniger-Caliti begrüßt.

Dabei wurde deutlich, wie wertvoll die Angehörigen für die Bewohner, aber auch für die Mitarbeiter im Ellen-Scheuner-Haus sind. „Sie sind unser Anker, unsere Ansprechpartner für alle Dinge. Sie sind die Unterstützung, Sie kennen die Lebensgeschichte und sind deshalb auch besonders für die Menschen wichtig, die uns nicht mehr alles erzählen können. Wir möchten heute Danke sagen“, so Anja Bräuniger-Calitri, Die Angehörigen würden zudem Sicherheit vermitteln und zur schönen Gemeinschaft im Haus beitragen.

Seit 1994 finden am 21. September in aller Welt vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen. In Altena ging es in erster Linie um Wertschätzung für die Angehörigen.