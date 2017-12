„Lauter als das Blasorchester"

+ © Wieschmann Altenaer Chöre begeisterten in der Lutherkirche. © Wieschmann

Altena - Mit einem Weihnachtskonzert haben sich am Samstag die Altenaer Chöre, das Blasorchester Altena und die Musikschule Lennetal in Person von Martina Kluge und ihrer Harmonika in der Lutherkirche präsentiert.