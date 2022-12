Viel Programm: Die Heiligabend-Gottesdienste im Überblick

Von: Jona Wiechowski

Mehrere Krippenspiele werden auch in diesem Jahr wieder an Heiligabend in den Gotteshäusern der Burgstadt aufgeführt, so wie auf diesem Bild vor zwei Jahren in der Friedrichskirche. ARCHI © BENDER

Zwei Tage noch, dann ist Heiligabend. Zum Weihnachtsfest gehört für viele Familien ein Besuch in der Kirche dazu.

Altena – Nachdem in den vergangenen Jahren Weihnachtsgottesdienste wegen Corona entweder gar nicht oder nur unter großen Einschränkungen stattfinden konnten, ist jetzt wieder alles möglich. Und das Angebot der heimischen Gemeinden kann sich sehen lassen. Das steht bei drei großen Gemeinden auf dem Programm:

Pfarrei St. Matthäus

Viel zu bieten hat an den Weihnachtstagen die Katholische Pfarrei St. Matthäus. Los geht’s am Heiligen Abend um 15 Uhr mit einer Kinderkrippenfeier in St. Matthäus. Ebenfalls um 15 Uhr gibt es eine Kinderkrippenfeier in St. Josef in Nachrodt-Wiblingwerde. Um 17 Uhr startet die Kinderkrippenfeier in St. Theresia. Und um 22 Uhr wird zur Christmette in St. Matthäus eingeladen.

In den 1. Weihnachtstag starten die St.-Matthäus-Katholiken um 9.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in St. Theresia. Eine weitere Heilige Messe wird es um 11 Uhr in St. Matthäus geben. Am 2. Weihnachtsfeiertag hat die Pfarrei St. Matthäus sowohl um 9.30 Uhr (St. Josef) als auch um 11 Uhr (St. Theresia) Heilige Messen auf dem Programm stehen.

Evangelische Kirchengemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde beginnt am Heiligen Abend um 14.00 Uhr mit einem Mehrgenerationen-Gottesdienst in der Lutherkirche mit Pastorin Anke Leuning, Gemeindepädagogin Nina Schnelle und dem Team. In der Ankündigung ist von einem „Gottesdienst in einfacher Sprache für junge Familien und Senioren mit Krippenspiel“ die Rede.

Ein Klassiker folgt dann ab 16.00 Uhr mit dem Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchplatz vor der Lutherkirche. Unter freiem Himmel führen Pastorin Anke Leuning und Gemeindepädagoge Andreas Triebler durch den Gottesdienst. Den, wie die Kirchengemeinde ankündigt, „klassischen Festgottesdienst zu Heiligabend“ gibt es ab 17.30 Uhr mit einer Christvesper in der Lutherkirche. Letzter Programmpunkt an Heiligabend wird um 23 Uhr die Christmette in der Lutherkirche sein, gehalten von Katharina Voss und Johannes Claßen. Dieser meditative Gottesdienst in der Heiligen Nacht sei für alle gedacht, „die innehalten und zur Ruhe kommen wollen.“

Weiter geht es am Sonntag, 25. Dezember, ab 10.30 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wiblingwerde in der Wiblingwerder Kirche.

Dahle und Evingsen

Die evangelische-reformierte Kirchengemeinde Dahle startet am Samstag, 24. Dezember, mit einer Christvesper in den Heiligen Abend. Ab 16 Uhr wird Pfarrer Uwe Krause durch den Gottesdienst in der Dahler Kirche führen, dessen Höhepunkt das Krippenspiel der Konfirmanden sein wird. Um 18 Uhr, ebenfalls in der Dahler Kirche, wird es eine weitere Christvesper mit Pfarrer Uwe Krause geben. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Gemeindechor EviDah.

Einen Tag später, am 1. Weihnachtsfeiertag, wird ab 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst mit Feier des Abendmahls in der Dahler Kirche angeboten.

In Evingsen wird es am 24. Dezember jeweils um 16 und 18 Uhr einen Heiligabend-Gottesdienst mit Pfarrerin Antje Röse geben.

Weitere Kirchen

Auch weitere Kirchengemeinden haben an den drei Weihnachtstagen ein umfangreiches Programm. Den kompletten Gottesdienstplan veröffentlicht das Altenaer Kreisblatt wie gewohnt am Samstag, 24. Dezember, in der Weihnachtsausgabe.