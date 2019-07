Von wegen Lost Place: Stadt zeigt Besucher der Schwarzenstein-Ruine an

Altena - Immer wieder treiben sich Leute in der Schwarzenstein-Ruine herum - trotz Riegel, Schloss und Mauer. Nun greift die Stadt hart durch.

„Wir haben zugeschweißt, wir haben zugemauert, wir haben handtellergroße Stahlschlösser angebracht! Und?“, fragte Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein. „Es hat nichts gebracht. Nur Kosten, und zwar in beträchtlicher Höhe.“

An der Brache Schwarzenstein-Winkelsen gibt es für Lost-Place-Besucher oder Vandalen offenbar keine Grenzen. Deshalb kündigte das Stadtoberhaupt an: „Für uns als Stadt Altena gilt jetzt null Toleranz. Wir zeigen jeden, dessen wir habhaft werden, an. Es reicht.“

Bürger sollen Personen melden

Auch an die Bürger im Szenarienworkshop zur Umgestaltung der Brache in der Burg Holtzbrinck appellierte er: „Bitte, halten Sie die Augen offen. Informieren Sie uns, wenn Ihnen etwas auffällt. Notieren Sie Autokennzeichen! Das ist kein Petzen oder Anschwärzen. Es kann so viel passieren. Die Menschen, die dort auftauchen, bringen sich und andere in Lebensgefahr. Das ist nicht mehr tolerierbar.“

Übrigens: Erste Anzeigen sind schon gestellt worden. Hobbyfotografen hatten Aufnahmen der Brache in den Sozialen Medien gepostet. „Eine Steilvorlage für uns“, sagte Hollstein.

