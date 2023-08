Wasser-Kindergarten Evingsen

Von: Volker Heyn

Stadtwerke-Vertreterinnen, Träger und Leiterinnen der Evingser Kita freuen sich auf die Zusammenarbeit. © Heyn

Beim Wechsel der Trägerschaft von der Evangelischen Kirchengemeinde Evingsen zur Diakonie Mark-Ruhr genau vor einem Jahr wurde es schon angekündigt: Der Evingser Kindergarten (und auch bald der Dahler) sollen Themen-Kitas werden. Für Evingsen ist das jetzt umgesetzt: Der Kindergarten Auf dem Kamp ist ab sofort „Wasser-Kita“.

Altena – Als Einrichtungsleiterin Claudia Calitri-Voss am Dienstag im Gemeindehaus das Thema erläuterte, sprudelte es nur so aus ihr heraus. „Wir sind in Evingsen umgeben von Wasser, wir haben den Gosebruch-Brunnen um die Ecke, die Springer Quelle ist nicht weit weg, wir haben eine Matsch-Straße im Kindergarten und schon länger ein Wasserspende-Gerät.“

Das Thema Wasser biete fast unendlich viele, nicht nur pädagogische, Möglichkeiten: Wo kommt das Wasser her? Warum muss ich Wasser sparen? Wasser ist wertvoll! Welche Tiere leben im Wasser? Viele einfache physikalische Experimente sind mit Wasser möglich.

Kindergarten-Leiterin Claudia Calitri-Voss zapft Wasser aus dem Dorfbrunnen. © Heyn

Fabian Tigges, Geschäftsleitung Kitas Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, spannte auch einen Bogen zum evangelischen Träger: „Wasser ist Leben, Wasser ist Schöpfung.“ Ein Jahr lang haben Träger und Leitung zusammen mit dem Elternrat das Thema entwickelt und sogar ein Konzept dafür geschrieben. Das Konzept als „Wasser-Kita“ ist am 1. August gestartet worden. Mit den Stadtwerken Altena hat die Evingser Wasser-Kita einen idealen Partner gefunden. Geschäftsführerin Katrin Jäger sagte, dass die Stadtwerke Altena den kompletten Weg des Wassers darstellten – quasi von der Springer Quelle bis zum Abwasserrohr.

Natürlich sei die neue Verbindung mit dem Evingser Kindergarten auch eine Sache des Marketings, schließlich verkauften die Stadtwerke das Wasser. Franziska Bayerl berichtete, dass es noch einen richtigen Kooperationsvertrag geben werde mit Daumenabdrücken der Kinder und Unterschriften von Erwachsenen. Der Vertrag und überhaupt die Kooperation sollen bei einem Kindergarten-Fest am 30. September gefeiert werden. An diesem Tag jährt sich auch die Gründung des Kindergartens vor 90 Jahren. Natürlich wird es dann viele Spiele und Spaß zum Thema Wasser geben.

Claudia Calitri-Voss und Nina Herberg von der Evingser Kita-Leitung, Stadtwerke-Chefin Katrin Jäger, Fabian Tigges von der Diakonie und Franziska Bayerl von den Stadtwerken (von links) präsentierten ihre Zusammenarbeit beim Thema Wasser am Gosebruch-Brunnen in der Nähe des Kindergartens. © Heyn

Katrin Jäger und Franziska Bayerl hatten für den Anfang Trinkbecher und Wasserflaschen mitgebracht, die Förderung des Kindergartens erstrecke sich später auch auf finanzielle Unterstützung. Das Thema Wasser fließt ab sofort in die tägliche Arbeit mit den Kindern ein und zieht sich durch das ganze Kindergartenjahr.

In Evingsen sind sieben pädagogische Mitarbeiterinnen und eine Hauswirtschafterin beschäftigt, die Frauen betreuen 53 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren in zweieinhalb Gruppen, auch über Mittag.

Der Dahler Kindergarten, ebenfalls seit genau einem Jahr in Trägerschaft der Diakonie, wird noch ein Thema bekommen. Die drei bestehenden Iserlohner Kitas der Diakonie haben die Themen „Medien“, „Musik“ und „Inklusion“, der Neubau wird „Klima“-Kita.