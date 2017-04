Wehr-Situation: Düsseldorf am Zug

+ Die Feuerwache an der Bachstraße. - Foto. Bender

Altena - Die Stadt hat viele Baustellen. Eine davon ist die Feuer- und Rettungswache. Was weiß der Rat dazu? Welche Kommunalpolitiker sind in eine mögliche Lösung (bereits) eingebunden? Wer zieht in dieser Angelegenheit eigentlich die Fäden? Wie ist der Stand der Dinge?