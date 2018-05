Ein Wappen kommt nach Hause

Heilige Katharina begleitete seit den 90er Jahren die Besatzung des Frettchens

+ © Ina Hornemann Mitglieder des FWG-Vorstands begleiteten die Installation des Wappens durch Peter-Wilm Schmidt und die Mitglieder des Technischen Hilfswerks. Ein zusätzliches Schild erklärt den kommenden Generationen, was es mit dem Frettchen auf sich hatte. Foto: Hornemann © Ina Hornemann

Altena - Peter-Wilm Schmidt hatte es im September 1995 persönlich in Kiel überbracht und nach Außerdienststellung des Schnellboots Frettchen brachte er das Stadtwappen am Samstag am Haus der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft an. Das Kunstwerk bleibt in Altena.