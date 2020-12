Pfadfinder: Waldweihnacht der anderen Art

Die Waldweihnacht der Pfadfinder in Evingsen gibt es fast 50 Jahre - und soll auch in diesem Jahr nicht ganz Corona zum Opfer fallen. Nun gibt es ein besonderes Konzept zum Mitmachen.

Altena – „Wir lassen uns vom Virus nicht unterkriegen und haben uns ein Konzept überlegt“, erläutert Hans-Gerd Mosch, Sprecher der Pfadfinder. „Und so wird die Waldweihnacht in diesem Jahr ein Stationslauf.“

Ab Sonntag, 20. Dezember, können sich Interessierte in Eigenregie auf einen etwa 45 minütigen Weg durch den Wald machen und an fünf Stationen die Weihnachtsgeschichte auf völlig neue Weise erleben.

Waldweihnacht in Altena: Attraktionen für alle Sinne

Beim Stationslauf wird die Weihnachtsgeschichte in mehrere, erlebnisorientierte Stationen zerlegt, die von Familien, Paaren und einzelnen Personen erlaufen werden können. Es gibt Attraktionen für alle Sinne: Bilder, Texte, Musik und etwas zum Mitmachen. Start ist an der evangelischen Kirche in Evingsen.

Wer die Waldweihnacht erleben möchte, muss sich vorab anmelden. Teilnehmer bekommen einen individuellen Starttermin und – wer möchte – eine Fackel für die Wanderung. „Der Weg ist markiert, folgt einfach diesem Zeichen“, sagt Mosch.

Anmeldung für Wanderung durch Altena nötig

Der Weg kann ab Sonntag, 20. Dezember, ab 14 Uhr erlaufen werden. Start ist an der Kirche in Evingsen. Anmeldungen sind vorab per E-Mail an vcp-evingsen@mosch.de nötig.