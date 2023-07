Waldbrandschutz verzögert Arbeiten, nächste Sperrung folgt sofort

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Um die 700 Festmeter Holz sind an der Straße Linscheider Bach in den letzten Tagen gefällt worden. Teilweise muss dieses noch abtransportiert werden, damit die Straße – voraussichtlich ab Mittwoch – wieder normal befahren werden kann. © WIECHOWSKI

Noch voraussichtlich bis Mittwoch wird die Straße Linscheider Bach gesperrt bleiben. Damit dauert es jetzt doch ein bisschen länger als zwischenzeitlich angenommen. Das teilt Jan Humke von der gleichnamigen Firma auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Und: Am Donnerstag ist der Hegenscheider Weg zeitweise dicht.

Altena – Der durch die heimische Firma Humke beauftragte Subunternehmer Helmut Zobel vom gleichnamigen Forstunternehmen aus dem bayerischen Oberstdorf hatte Mitte vergangener Woche im Gespräch mit unserer Zeitung angedeutet, dass man mit den Arbeiten am Linscheider Bach wahrscheinlich schon am Freitag vergangener Woche und nicht erst, wie ursprünglich geplant, am kommenden Montag, 17. Juli, fertig werden könnte (wir berichteten).

Gearbeitet hatte der Oberstdorfer die letzten Tage mit einem vierköpfigen Team. Am Straßenrand türmten sich stellenweise meterhoch die Stämme, die mit einem großen Harvester gefällt worden waren.

Zusätzliche Arbeiten haben den Plan ein Stück weit nach hinten geworfen. Man wäre am vergangenen Freitag fertig geworden, es hätten aber noch Nachbesserungen gemacht werden müssen, so Humke. Auch für den Waldbrandschutz hätten etwa noch Maßnahmen ergriffen werden müsse. Nun müsse unter anderem noch einiges Holz vom Straßenrand abtransportiert werden, damit Fahrzeuge wieder problemlos über die Strecke fahren können.

Insgesamt sind rund 700 Festmeter Holz am Linscheider Bach gefällt worden, wie Humke im Gespräch mit der Redaktion erklärt.

Einen Tag später, am Donnerstag, 13. Juli, steht dann eine weitere Vollsperrung wegen Gefahrenbaumfällungen – diesmal am Hegenscheider Weg, der nicht weit von der jetzigen Sperrung gelegen ist. Entfernt werden sollen hier voraussichtlich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr mehrere Bäume vom Straßenrand, so Humke.