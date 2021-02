Waldbrand am Großendrescheid - Feuerwehr Altena im Einsatz

Rauchwolken von Weitem zu erkennen

+ © Feuerwehr Altena Die Feuerwehr in Altena wurde zu einem Waldbrand zum Großendrescheid alarmiert. © Feuerwehr Altena

Die Feuerwehr Altena wurde am Samstag gegen 16.54 Uhr zu einem Wald-/Flächenbrand zum Großendrescheid alarmiert.

Altena - Während der Anfahrt konnte von den Einsatzkräften eine erkennbare Rauchsäule im Bereich Sonnenscheid festgestellt werden.

An der Einsatzstelle angekommen, wurde schnell klar, dass es sich nicht um ein Schadenfeuer, sondern um kleinteiliges Gehölz handelt, was nach dem Fällen verbrannt wurde.

Diese Maßnahmen wurden angekündigt, allerdings ging aufgrund der Ortslage die Meldung zur Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises, so dass die Leitstelle in Lüdenscheid darüber keine weiteren Informationen erhielt.

Auch das Einsatzgebiet an der L 692 grenzt hier auch genau an die drei Kommunen Lüdenscheid, Schalksmühle und Altena. Gerade an diesem Einsatz zeigt sich, wie wichtig es ist, das zuständige Ordnungsamt darüber in Kenntnis zu setzen.

Im Einsatz befanden sich Kameraden der Feuer – und Rettungswache und der Schnelleinsatzgruppe.