Waldbrand in Altena - Feuerwehr hat mit großen Problemen zu kämpfen

(Update: 19.55 Uhr) Altena - Vollalarm für die Feuerwehr Altena! Am Hegenscheid ist ein Waldbrand ausgebrochen, der die Einsatzkräfte noch für Stunden beschäftigen wird. Da das Gelände sehr unwegsam ist, gibt es große Probleme, die Einsatzstelle zu erreichen. Wir berichten hier aktuell.

Am Hegenscheid in Altena ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. Da es sehr windig ist, breitet sich das Feuer in hoher Geschwindigkeit aus. Ein Waldspaziergänger hatte Rauchentwicklung nahe eines Weges im Gebiet Hegenscheid gemeldet und sofort die Feuerwehr informiert. Über dem Wald steht eine weithin sichtbare Rauchwolke, die bis in die Stadt hinein zu sehen ist.

Waldbrand am Hegenscheid in Altena Zur Fotostrecke

Schon ab ehemals Koelschen Joe sperrte die Feuerwehr und Polizei die Straßen großräumig ab und näherte sich mit ihren Löschfahrzeugen dem Feuer.

Wehr muss lange Leitungen legen

Da die Einsatzstelle in sehr unwegsamen Gelände liegt, haben die Einsatzkräfte große Schwierigkeiten, den Brandort zu erreichen.

Die Wehr musste kilometerlange Schlauchverbindungen zum Brandherd legen und Pumpen einsetzen, um das mühselig herbeigeschaffte Löschwasser überhaupt an den Brandherd zu transportieren.

Feuer konnte lokalisiert werden

Gegen 19.50 Uhr war das Feuer zwar lokalisiert und unter Dauer-Löschwasser-Beschuss genommen, doch die Löscharbeiten selbst werden sich bis weit nach Einbruch der Dunkelheit ziehen. Eine Einschätzung zur Ursache oder der Dauer der Löschmaßnahmen kann noch nicht gegeben werden. Aus Feuerwehrkreisen heißt es, dass man sich auf eine "sehr lange" Brandbekämpfung einstelle.

Hoher Sachschaden

So viel scheint aber bereits jetzt klar: Der Sachschaden wird im hohen fünfstellen Euro-Bereich liegen. Auf den ersten Blick wurde aber keine Person verletzt vorgefunden. Die Einsatzleitung hat vorsorglich eine Hubschrauberbesatzung angefordert. Die, so die Information unserer Redaktion, soll spätestens ab 20.30 Uhr über dem Gebiet eine Sichtung vornehmen.

Neben der gesamten Feuerwehr Altena wurde auch die VDM-Werksfeuerwehr, die Feuerwehr Iserlohn und Einheiten aus dem weiteren Umland alarmiert. Mehr als 150 Rettungskräfte sollen im Einsatz sein. Die Feuerwehr Balve unterstützt die Arbeiten vor Ort mit einem speziellen Fahrzeug, dass 2000 Meter Schlauchleitungen an Bord hat, das während der Fahrt verlegt werden kann.

Wir berichten weiter..