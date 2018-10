Wald- Ecke Forststraße: Parken ist ein großes Problem

Altena - Auf dem Drescheider Berg gibt es in den Straßenzügen Wald- und Forstweg gravierende Parkprobleme. Jetzt ist Abhilfe in Sicht.

„Ich bin gewählter Ratsherr für den Bereich Unterer Breitenhagen und Drescheider Berg.“ Das stellt SPD-Politiker Reiner Kemmerling fest. „Aus vielen Bürgergesprächen höre ich immer wieder, dass es im Bereich Forst- und Waldstraße am Drescheider Berg große Probleme beim Parken gibt.“ Kemmerling sah sich vor Ort um, stellte sich den Bürgern und wurde aktiv.

Vorstellig im Rathaus

„Ich habe im Rathaus vorgesprochen und muss nach Inaugenscheinnahme sagen, da muss etwas passieren.“ Besonders in der Forststraße sei viel zu wenig Parkraum vorhanden, „da gibt es kein Fortkommen“, stellt er fest. Und deshalb habe das Ordnungsamt zugesagt, zu prüfen, ob nicht ein Teil eines Hügels in der Forst- Ecke Waldstraße abgetragen werden könnte. „Das würde schon sehr helfen“, sagt Kemmerling. Er schränkt aber auch ein: „Noch ist es eine Idee. Ich hoffe, die Bürger, die mich angesprochen haben und meine Person können sich letzten Endes durchsetzen. Das würde die Situation am Drescheider Berg wirklich entzerren helfen.“