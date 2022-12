„Wärmeinseln“: Stadt Altena stellt vier Orte vor

Von: Jona Wiechowski

Montags und mittwochs werden die Wärmeinseln in der „Freiheit 26“ sein. Immer mittwochs wird es zusätzlich ein Beratungsangebot durch das Jobcenter geben. © WIECHOWSKI

Altena hat nun vier Orte als sogenannte Wärmeinseln vorgestellt. Das versteckt sich dahinter.

Altena – Die Stadt Altena hat einen Tag vor Weihnachten noch Wärmeinseln vorgestellt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um jene Anlaufstellen, die Städte für einen möglichen Blackout vorhalten sollen und wie sie vielerorts schon benannt wurden. In der Burgstadt soll es sich bei den nun vorgestellten Inseln vielmehr um Orte handeln, an denen sich Menschen im Warmen treffen können. Bürgermeister Uwe Kober (CDU) sprach auch „soziale Wärme“ als wichtigen Punkt an. Starten soll das Projekt am Montag, 16. Januar.

Wärmeinsel ist nicht gleich Wärmeinsel. Kämmerer Stefan Kemper merkte an, dass es in der Tat unglücklich sei, dass zwei Sachen den gleichen Begriff hätten. Jedenfalls soll man sich auch in den nun vorgestellten Inseln aufwärmen können, wenn man die Wohnung nicht mehr richtig heizen könne. Und auch, wenn man sich einsam fühle, könne man an den Orten mit anderen Menschen ins Gespräch kommen.

Konkret soll es das Angebot zum Start montags bis freitags immer von 10 bis 17 Uhr geben, wobei die Orte täglich wechseln. Montags und mittwochs wird die Freiheit 26 öffnen, dienstags das Lutherhaus, donnerstags die Stadtbücherei und freitags der Pfarrsaal der Pfarrei St. Matthäus.

Stellten die Wärmeinseln am Tag vor Heiligabend vor: (von links) Kämmerer Stefan Kemper, Anette Wesemann, zuständig fürs Stellwerk, und Bürgermeister Uwe Kober. © Wiechowski, Jona

Mittwochs wird das Angebot durch ein Beratungsangebot des Jobcenters erweitert. Der jeweilige Mitarbeiter soll als erster Ansprechpartner für Menschen in Notlagen dienen, etwa für solche, die ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können oder anderweitig am Limit sind. „Hier werden die Menschen an die richtigen Stellen weitergeleitet“, erklärte Anette Wesemann, bei der Stadt unter anderem fürs Stellwerk zuständig. Sie wird das Insel-Angebot am Donnerstag, 5. Januar, auch auf dem Wochenmarkt vorstellen.

Ein Rahmenprogramm wird es bei den Wärmeinseln übrigens nicht geben; auch ein Essensangebot soll nicht aufgefahren werden. So etwas könne sich aber natürlich mit der Zeit entwickeln, erklärte Kemper. Bereitstehen sollen vor Ort dafür aber Spiele oder Zeitschriften.

Startschuss am Montag, 17. Januar

Losgehen soll es mit dem Angebot ab Montag, 17. Januar. Vorher liefen Vorbereitungen und zumindest in den Vorjahren sei es bis dahin nicht richtig kalt gewesen. Sollte das diesmal bis Mitte Januar anders sein und Menschen bis dahin schon eine Insel anfragen, „finden wir eine Lösung“, waren sich die Initiatoren sicher. Grundsätzlich zeigten sich alle sehr offen, das Angebot nach den Bedürfnissen der Menschen weiter anzupassen, etwa was Öffnungszeiten oder Öffnungstage angeht. Völlig unklar ist bis jetzt noch, wie viele Bürger das Angebot annehmen werden. All das müsse nun abgewartet werden.

Kontakt

Das Café Stellwerk ist erreichbar unter der Rufnummer 01 77 / 6 81 78 65 oder per E-Mail an stellwerk@altena.de.